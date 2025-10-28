Русская линия
Сводка новостей от 28 октября 2025

Режим Зеленского продолжает измываться над митрополитом Святогорским Арсением
Наместника Святогорской Лавры выпустили из СИЗО под залог, но тут же увезли на многочасовой допрос в СБУ по ещё одному надуманному делу…

Митрополит Святогорский Арсений28 октября 2025 года митрополита Святогорского Арсения, наконец, освободили из следственного изолятора в Днепре под залог 1 млн 514 тыс. грн, но сразу же после выхода архипастыря задержали сотрудники СБУ, сообщает СПЖ.

Освобождения удалось достичь в связи с тяжёлым состоянием здоровья архиерея — митрополит Арсений нуждался в срочной операции на сердце и должен был направиться в больницу.

Однако сразу после выхода его встретили представители Службы безопасности Украины. По имеющейся информации, силовики предъявили владыке подозрение, вручённое ещё три недели назад, и увезли его в здание СБУ. Там владыку удерживают до сих пор, объясняя свои действия необходимостью «установить все обстоятельства дела».

По словам источников СПЖ, сотрудники СБУ заявили, что могут удерживать архиерея в течение 72 часов. Официальных комментариев от силовых структур нет.

30 сентября 2025 года в связи с ухудшающимся состоянием здоровья наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры доставили в одну из больниц Днепра для обследования сердца и сосудов, а также осмотра кардиологом и аритмологом. Врач-аритмолог констатировал необходимость операции на сердце. Также врачи рекомендовали архипастырю пройти комплексную проверку у специалистов других профилей.

Митрополит Крымский Тихон: «Дай Бог всем сил, мужества, мудрости и понимания, что нам нужна победа не над украинцами, а над нацистским режимом»
Председатель Патриаршего совета по культуре выразил надежду, что после окончания военных действий на Украине русским и украинцам вновь удастся примириться и остаться братскими народами...

Митрополит Минский Вениамин: Возможный визит папы Римского Льва в Белоруссию должен быть согласован со Святейшим Патриархом Кириллом
Визит главы Католической церкви в Белоруссию может состояться в рамках окончательной нормализацией отношений между Минском и Ватиканом...

Курская областная больница будет носить имя Святителя Луки Крымского
Губернатор Курской области А. Хинштейн поддержал инициативу местных врачей увековечить память архипастыря-хирурга, многие года работавшего в регионе...

Под громкий возглас «анафема!»
Константинопольский Патриарх Варфоломей на совместной Литургии с Румынским Патриархом Даниилом помянул главу украинских раскольников Епифания Думенко...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского военачальника М.И. Драгомирова...

