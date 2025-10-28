Наместника Святогорской Лавры выпустили из СИЗО под залог, но тут же увезли на многочасовой допрос в СБУ по ещё одному надуманному делу…

28 октября 2025 года митрополита Святогорского Арсения, наконец, освободили из следственного изолятора в Днепре под залог 1 млн 514 тыс. грн, но сразу же после выхода архипастыря задержали сотрудники СБУ, сообщает СПЖ.

Освобождения удалось достичь в связи с тяжёлым состоянием здоровья архиерея — митрополит Арсений нуждался в срочной операции на сердце и должен был направиться в больницу.

Однако сразу после выхода его встретили представители Службы безопасности Украины. По имеющейся информации, силовики предъявили владыке подозрение, вручённое ещё три недели назад, и увезли его в здание СБУ. Там владыку удерживают до сих пор, объясняя свои действия необходимостью «установить все обстоятельства дела».

По словам источников СПЖ, сотрудники СБУ заявили, что могут удерживать архиерея в течение 72 часов. Официальных комментариев от силовых структур нет.

30 сентября 2025 года в связи с ухудшающимся состоянием здоровья наместника Свято-Успенской Святогорской Лавры доставили в одну из больниц Днепра для обследования сердца и сосудов, а также осмотра кардиологом и аритмологом. Врач-аритмолог констатировал необходимость операции на сердце. Также врачи рекомендовали архипастырю пройти комплексную проверку у специалистов других профилей.

