Сводка новостей от 28 октября 2025

Курская областная больница будет носить имя Святителя Луки Крымского
Губернатор Курской области А. Хинштейн поддержал инициативу местных врачей увековечить память архипастыря-хирурга, многие года работавшего в регионе…

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)27 октября 2025 года губернатор Курской области Александр Хинштейн в своём Телеграм-канале сообщил, что к нему обратился коллектив Курской областной больницы с просьбой присвоить данной больнице имя Святителя Луки Крымского и выразил полную поддержку данной инициативе.

Врачи Курской области обратили внимание, что владыка Лука многие годы работал врачом на территории области, и предложили также установить рядом с больницей бюст святого за внебюджетные средства. «Оба предложения полностью поддерживаю — поручил коллегам проработать вопрос», — отметил Александр Хинштейн.

Митрополит Лука (Валентин Войно-Ясенецкий) (1886−1961) — выдающийся русский и советский хирург, учёный и священнослужитель. Родился в семье врача, окончил медицинский факультет Киевского университета. Известен своими трудами в области анестезиологии и хирургии, самая известная его монография «Очерки гнойной хирургии», за неё он был награжден Сталинской премией.

С 1905 по 1917 гг. будущий владыка работал земским врачом в больницах Симбирской, Курской, Саратовской и Владимирской губернии и проходил практику в Московских клиниках. За это время он сделал множество операций на мозге, органах зрения, сердце, желудке, кишечнике, желчных путях, почках, позвоночнике, суставах и т. д. и внес много нового в технику операций.

