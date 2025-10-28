Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) во время общения с журналистам после пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» указал, что не слышал от российских военных слов ненависти к нынешнему их противнику на Украине, и это, по его словам, вселяет определённую надежду, что раны войны между русскими и украинцами рано или поздно будут залечены, сообщает РИА Новости.

«Когда я общался с нашими воинами, в том числе ранеными, оставшимися без ног, без рук, меня поражала одна удивительная вещь. Ни от одного я не слышал ни слова ненависти к противнику, который навязан нам сегодня и которого мы никогда бы не хотели иметь противником. Это вселяет надежду, что и цели специальной военной операции будут достигнуты, и эти страшные раны тоже будут залечены. Ответственность на плечах наших воинов необычайная, историческая в этом контексте», — сказал митрополит Тихон.

По словам архипастыря, то, что сейчас происходит, — это «тяжелейшее преодоление ситуации, когда нас втянули в войну, которой не хотелось никогда». «Мы понимаем всю опасность и трагедийность этой навязанной войны. Быть может, эта ситуация — одна из самых сложных в истории России, потому что война идет между своими: своими и теми своими, которые считают своих чужими. Вот это преодолеть, это каким-то образом исцелить — необычайно важно. И исцеление от этой битвы будет очень нелегким, но совершенно необходимым», — подчеркнул иерарх.

Владыка Тихон отметил, что Русская армия на Украине стремится к победе именно над враждебным режимом Зеленского, а не над украинцами, которые остаются для русских братским народом.

«Дай Бог всем сил, мужества, мудрости и понимания, что нам нужна победа не над украинцами, а над нацистским режимом, над той кошмарной фантасмагорией ненависти, которая, к сожалению, царит вот уже больше десяти лет на древних землях Святой Руси. А торжество над нашими братьями, — хотя мы расходимся с ними сейчас очень жёстко и нас, к сожалению, разделяет кровь, — торжества этого не будет. Нам нужна Божья победа мира, милосердия, победа братьев над самими собой — исправление всех тех страшных умственных искажений, которые так поразили часть нашего общего Отечества», — пояснил архипастырь.

Русская линия