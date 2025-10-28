27 октября 2025 года в алтаре Патриаршего национального собора Румынской Православной Церкви в Бухаресте прошла Литургия, которую возглавили Константинопольский Патриарх Варфоломей и Румынский Патриарх Даниил, сообщает СПЖ.

Богослужение было посвящено святому Димитрию Новому, покровителю Бухареста, и было приурочено к 100-летию Румынского Патриархата и 140-летию автокефалии Румынской Православной Церкви.

На Великом входе Патриарх Варфоломей вместе с Предстоятелями Поместных Православных Церквей произнёс и имя главы украинских раскольников Епифания Думенко в качестве митрополита Киевского. Сразу после произнесения имени Думенко в храме раздался чей-то громкий крик «Анафема!».

Со стороны Румынского Патриарха Даниила никакой реакции на это, как и на слова Патриарха Варфоломея, не последовало. При этом Румынский Патриархат продолжает официально не признавать украинских раскольников.

В тот же день Патриарх Варфоломей выступил перед Священным Синодом Румынской Православной Церкви с речью, в которой заявил об обеспокоенности критикой в адрес Константинопольского Патриархата со стороны некоторых Поместных Православных Церквей.

Он выразил «боль Матери-Церкви и глубочайшую её озабоченность беспорядочными, но учащающимися голосами некоторых Поместных Церквей о якобы утрате ею прежней унаследованной ответственности», поскольку «мы находимся в так называемом постконстантинопольском периоде».

Патриарх Варфоломей решительно отверг эти утверждения: «Ошибочная теория о том, что архиепископ Константинопольский утратил свою „призывную“ ответственность, и вытекающие из неё последствия не ускользают от людей истины».

Глава Фанара жёстко высказался о Церквах, оспаривающих полномочия Константинополя: «Их институциональное начало и устроение существуют только из исчерпывающего попечения Святой Великой Церкви Христовой. Подобными утверждениями они разрушают себя и негативно влияют на настоящее Церкви».

Русская линия