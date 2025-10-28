Русская линия
Сводка новостей от 28 октября 2025

Под громкий возглас «анафема!»
Константинопольский Патриарх Варфоломей на совместной Литургии с Румынским Патриархом Даниилом помянул главу украинских раскольников Епифания Думенко…

Константинопольский Патриарх Варфоломей27 октября 2025 года в алтаре Патриаршего национального собора Румынской Православной Церкви в Бухаресте прошла Литургия, которую возглавили Константинопольский Патриарх Варфоломей и Румынский Патриарх Даниил, сообщает СПЖ.

Богослужение было посвящено святому Димитрию Новому, покровителю Бухареста, и было приурочено к 100-летию Румынского Патриархата и 140-летию автокефалии Румынской Православной Церкви.

На Великом входе Патриарх Варфоломей вместе с Предстоятелями Поместных Православных Церквей произнёс и имя главы украинских раскольников Епифания Думенко в качестве митрополита Киевского. Сразу после произнесения имени Думенко в храме раздался чей-то громкий крик «Анафема!».

Со стороны Румынского Патриарха Даниила никакой реакции на это, как и на слова Патриарха Варфоломея, не последовало. При этом Румынский Патриархат продолжает официально не признавать украинских раскольников.

В тот же день Патриарх Варфоломей выступил перед Священным Синодом Румынской Православной Церкви с речью, в которой заявил об обеспокоенности критикой в адрес Константинопольского Патриархата со стороны некоторых Поместных Православных Церквей.

Он выразил «боль Матери-Церкви и глубочайшую её озабоченность беспорядочными, но учащающимися голосами некоторых Поместных Церквей о якобы утрате ею прежней унаследованной ответственности», поскольку «мы находимся в так называемом постконстантинопольском периоде».

Патриарх Варфоломей решительно отверг эти утверждения: «Ошибочная теория о том, что архиепископ Константинопольский утратил свою „призывную“ ответственность, и вытекающие из неё последствия не ускользают от людей истины».

Глава Фанара жёстко высказался о Церквах, оспаривающих полномочия Константинополя: «Их институциональное начало и устроение существуют только из исчерпывающего попечения Святой Великой Церкви Христовой. Подобными утверждениями они разрушают себя и негативно влияют на настоящее Церкви».

Митрополит Крымский Тихон: «Дай Бог всем сил, мужества, мудрости и понимания, что нам нужна победа не над украинцами, а над нацистским режимом»
Председатель Патриаршего совета по культуре выразил надежду, что после окончания военных действий на Украине русским и украинцам вновь удастся примириться и остаться братскими народами...

Митрополит Минский Вениамин: Возможный визит папы Римского Льва в Белоруссию должен быть согласован со Святейшим Патриархом Кириллом
Визит главы Католической церкви в Белоруссию может состояться в рамках окончательной нормализацией отношений между Минском и Ватиканом...

Курская областная больница будет носить имя Святителя Луки Крымского
Губернатор Курской области А. Хинштейн поддержал инициативу местных врачей увековечить память архипастыря-хирурга, многие года работавшего в регионе...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем русского военачальника М.И. Драгомирова...

