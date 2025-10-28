Визит главы Католической церкви в Белоруссию может состояться в рамках окончательной нормализацией отношений между Минском и Ватиканом…

Глава Белорусского Экзархата Московского Патриархата митрополит Минский Вениамин, принявший 27 октября 2025 года в Минском епархиальном управлении посланника папы Римского кардинала Клаудио Гуджеротти, а также префекта Дикастерии по делам Восточных Церквей и Апостольского нунция в Беларуси архиепископа Иньяцио Чеффалиа, заявил, что возможный визит папы Римского в Белоруссию необходимо согласовать со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщает официальный сайт Белорусского Экзархата.

«Глава Белорусской Православной Церкви отметил, что визит папы Римского в любую страну — особое событие. Папа является не только главой государства Ватикан, но, одновременно, главой крупнейшей христианской конфессии. Его визит призван нести дух мира, согласия, взаимного понимания и уважения местных особенностей и традиций», — говорится в официальном сообщении.

В Белорусском Экзархате отметили, что сейчас отношения между православными и католиками в Беларуси «складываются положительным образом, несмотря на предшествовавшие сложные периоды в отечественной истории». В ходе общения владыка Вениамин указал, что большинство верующего населения страны принадлежит к Белорусской Православной Церкви Московского Патриархата, а потому важно, чтобы тема визита папы Римского в Беларусь «обсуждалась также со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и с учётом мнения Синода Белорусской Православной Церкви».

«Участники встречи отметили, что для жителей Беларуси в условиях обострения международной обстановки, особенно вдоль её западной и южной границ, важно укреплять сложившиеся добрососедские отношения с государствами, сохранять в стране межконфессиональный мир, взаимное понимание и уважение между людьми, опираясь на многовековой опыт духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа», — заключили в Белорусском Экзархате.

Русская линия