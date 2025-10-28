Сегодня день памяти выдающегося русского военачальника и военного писателя, героя Русско-турецкой войны 1877 — 1878 гг. генерал-адъютанта М.И. Драгомирова, скончавшегося в 1905 году.

Михаил Иванович Драгомиров родился 8 ноября 1830 г. близ города Конотопа Черниговской губернии в семье потомственного дворянина, офицера, участника Отечественной войны 1812 г. Получив первоначальное образование в Конотопском городском училище, Михаил поступил в Петербургский Дворянский полк. С отличием освоив там курс фельдфебелей, в 1849 г. он был направлен на службу прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк. В 1854 г. он поступил в Академию генерального штаба, которую через два года окончил с золотой медалью и занесением имени на мраморную доску лучших выпускников.

В 1858 г. Военное министерство направило Драгомирова за границу для изучения постановки военного дела, и он принял участие в австро-итало-французской войне в качестве наблюдателя при штабе Сардинской армии. По возвращении в Россию Драгомиров представил отчет «Очерки австро-итало-французской войны 1859 г.», где уделил особое внимание анализу нравственных качеств армий и военачальников. В 1860 г. офицера, склонного к военной теории, назначили в Академию генерального штаба адъюнкт-профессором, а слушателем его курса тактики вскоре стал наследник-цесаревич — будущий Император Александр III.

С 1861 г. началась активная деятельность Драгомирова в российских военных журналах («Инженерный журнал», «Оружейный сборник», «Артиллерийский журнал»), где он указывал на значение роли нравственных сил Русской армии, возрождая заветы суворовской «Науки побеждать».

В 1869 г., уже будучи генерал-майором, Драгомиров был назначен начальником штаба Киевского военного округа, а в 1873 г. — командиром 14-й пехотной дивизии. Драгомиров уделял большое внимание воспитанию у подчиненных уважения к законам, осознанной дисциплины, а в обучении — упражнениям, тренировкам и маневрам. Ему удалось добиться заметных результатов: 14-я дивизия отличалась надежной боевой выучкой, личный состав прочно усвоил основы новой тактики стрелковых цепей, офицеры и солдаты были бодры и энергичны.

Практической проверкой системы обучения и воспитания войск, которую проповедовал Драгомиров, стала Русско-турецкая война 1877 — 1878 гг. 14 апреля 1877 г. он со своей дивизией выступил в поход из Кишинева к Дунаю через Румынию. 14-й дивизии было поручено первой преодолеть Дунай, и на Драгомирова выпали главные заботы по проведению рекогносцировки, подготовке переправочных средств, разработке плана действий. За блестяще организованную переправу Русской армии, Драгомиров был удостоен от Императора ордена св. Георгия 3-й степени. Во время героических боев на Шипке Драгомиров был тяжело ранен в ногу и выбыл из строя.

Вынужденный покинуть армию, Драгомиров выехал в Петербург. Утешением ему стало пожалование чина генерал-лейтенанта. По выздоровлении он был назначен начальником Академии генерального штаба с одновременным производством в звание генерал-адъютанта. 11 лет он возглавлял ведущее военно-учебное заведение России. За время его руководства академия превратилась в крупный центр российской военной науки. В 1879 г. Драгомиров издал свой главный труд — «Учебник тактики», который на протяжении более двадцати лет служил основным пособием для обучения офицеров военному искусству. Будучи авторитетнейшим военным специалистом, Драгомиров в 1889 г. был назначен командующим Киевским военным округом, стал через два года генералом от инфантерии. В 1898 г. Драгомиров, оставаясь командующим округом, был назначен одновременно киевским, подольским и волынским генерал-губернатором, а в 1901 г. Император Николай II удостоил его высшим российским орденом — св. Андрея Первозванного. В возрасте 73 лет Михаил Иванович вышел в отставку с зачислением в члены Государственного совета. До последних дней своей жизни он не прекращал публицистической и научной работы, издав целый ряд трудов, получивших высокую оценку военных специалистов.

Русская линия