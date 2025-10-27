Глава Ватикана папа Римский Лев XIV и глава Англиканской церкви король Великобритании Карл III помолились под фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле, что на фоне раскола и плачевного состояния дел в Англиканской церкви вряд ли можно считать большим достижением для католиков. Об экуменической молитве сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ТАСС.

Король Карл III и королева Камилла прибыли в Рим 23 октября около 11 часов утра; пройдя через Арку колоколов, они были приняты во Дворе святого Дамасия, согласно протоколу государственных визитов. После исполнения гимна Великобритании Карл III и его супруга вошли в Апостольский дворец, где состоялась аудиенция у папы Льва XIV. Затем королева Камилла посетила капеллу свв. Петра и Павла («Паолина»); Карл III, согласно протоколу, беседовал с руководством Госсекретариата — кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером, сообщает Vatican News.

Около полудня в0 Сикстинской капелле началось богослужение на латинском и английском языках, в ходе которого впервые за 500 лет глава Ватикана и британский монарх совершили совместную экуменическую молитву.

Торжественная служба началась с исполнения гимна святого Амвросия Медиоланского в английском переводе святого Джона Генри Ньюмена (1801−1890; англиканского священника, присоединившегося к Католической церкви, возведенного в сан кардинала и канонизированного в 2019 году папой Франциском — прим. Благовест-инфо).

В богослужении также принимали участие второй по старшинству епископ Церкви Англии архиепископ Йорка Стивен Коттрелл, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии Рози Фрю, архиепископ Вестминстера и председатель Конференции католических епископов Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс и представитель шотландского католического епископата архиепископ Сент-Эндрюса и Эдинбурга Лео Кёшли.

Стоит указать, что Англиканская церковь в настоящее время находится на грани раскола и в крайне плачевном нравственном состоянии. А потому столь тесные контакты католиков и развратившихся англикан вряд ли можно считать большим достижением Ватикана. Скорее, наоборот, это повод для серьёзного беспокойства, ведь «с преподобным преподобен будеши, а со строптивым развратишися».

Русская линия