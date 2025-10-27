Русская линия
Сводка новостей от 27 октября 2025

Сомнительное достижение Ватикана
Папа Римский Лев и глава Англиканской церкви король Великобритании Карл III впервые за сотни лет совершили совместную экуменическую молитву…

Папа Римский Лев и глава Англиканской церкви король Великобритании Карл III впервые за сотни лет совершили совместную экуменическую молитвуГлава Ватикана папа Римский Лев XIV и глава Англиканской церкви король Великобритании Карл III помолились под фреской Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле, что на фоне раскола и плачевного состояния дел в Англиканской церкви вряд ли можно считать большим достижением для католиков. Об экуменической молитве сообщает Благовест-инфо со ссылкой на ТАСС.

Король Карл III и королева Камилла прибыли в Рим 23 октября около 11 часов утра; пройдя через Арку колоколов, они были приняты во Дворе святого Дамасия, согласно протоколу государственных визитов. После исполнения гимна Великобритании Карл III и его супруга вошли в Апостольский дворец, где состоялась аудиенция у папы Льва XIV. Затем королева Камилла посетила капеллу свв. Петра и Павла («Паолина»); Карл III, согласно протоколу, беседовал с руководством Госсекретариата — кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером, сообщает Vatican News.

Около полудня в0 Сикстинской капелле началось богослужение на латинском и английском языках, в ходе которого впервые за 500 лет глава Ватикана и британский монарх совершили совместную экуменическую молитву.

Торжественная служба началась с исполнения гимна святого Амвросия Медиоланского в английском переводе святого Джона Генри Ньюмена (1801−1890; англиканского священника, присоединившегося к Католической церкви, возведенного в сан кардинала и канонизированного в 2019 году папой Франциском — прим. Благовест-инфо).

В богослужении также принимали участие второй по старшинству епископ Церкви Англии архиепископ Йорка Стивен Коттрелл, модератор Генеральной ассамблеи Церкви Шотландии Рози Фрю, архиепископ Вестминстера и председатель Конференции католических епископов Англии и Уэльса кардинал Винсент Николс и представитель шотландского католического епископата архиепископ Сент-Эндрюса и Эдинбурга Лео Кёшли.

Стоит указать, что Англиканская церковь в настоящее время находится на грани раскола и в крайне плачевном нравственном состоянии. А потому столь тесные контакты католиков и развратившихся англикан вряд ли можно считать большим достижением Ватикана. Скорее, наоборот, это повод для серьёзного беспокойства, ведь «с преподобным преподобен будеши, а со строптивым развратишися».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерей Федор Лукьянов: «Речь президента России Владимира Путина на заседании Совета по демографической политике можно назвать исторической»
Голос Церкви не просто услышан на самом высоком уровне, но и воплощается в реальную государственную политику, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи...

Митрополит Бориспольский Антоний: «Ни одна молитва, ни одна пролитая слеза и ни одна боль сердца не исчезнет впустую»
Управделами УПЦ призвал украинских верующих к посту и молитве в преддверии суда о ликвидации Киевской митрополии...

Захватившие власть в Сирии исламисты вынуждены умерить свои аппетиты
Самопровозглашённый глава Сирии Ахмад аш-Шараа во второй раз за последние месяцы встретился с Антиохийским Патриархом Иоанном...

Протоиерей Николай Балашов: «Опыт истории убедительно показывает, что борьба с верой людей и с Церковью неизбежно кончается поражением, а её хулители покрывают себя позором»
В Русской Православной Церкви вступились за Армянскую апостольскую церковь после того, как премьер Армении Никола Пашинян пригрозил отобрать у неё все храмы...

Сомнительное достижение Ватикана
Папа Римский Лев и глава Англиканской церкви король Великобритании Карл III впервые за сотни лет совершили совместную экуменическую молитву...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем преподобного Николу Святошу (Святослава), князя Черниговского, Печерского чудотворца...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика