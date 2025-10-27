Управделами УПЦ призвал украинских верующих к посту и молитве в преддверии суда о ликвидации Киевской митрополии…

Митрополит Бориспольский Антоний: «Ни одна молитва, ни одна пролитая слеза и ни одна боль сердца не исчезнет впустую»

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) обратился к верующим с призывом к усиленной молитве и строгому посту 29 и 30 октября — дни, когда состоится судебное заседание о возможном прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви, сообщает портал Raskolam.net.

В своём обращении иерарх подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Церкви не от кого ждать человеческой помощи, и верующие должны полностью уповать на Бога. По его словам, нынешние испытания следует воспринимать не как повод для страха, а как толчок к духовному очищению и укреплению в вере.

«То, что мы сегодня переживаем — это не поражение, а очищение. Господь попускает бурю, чтобы снять с нашей души пыль безразличия, чтобы сделать нас живыми, глубокими, настоящими. Ибо вера, не прошедшая через огонь, никогда не станет золотом», — подчеркнул митрополит Антоний.

Управделами УПЦ также обратил внимание на символическую дату заседания, которая совпадает с днем чествования иконы Божией Матери «Избавительница». Владыка выразил уверенность, что Пресвятая Богородица услышит молитвы верующих и защитит их.

«Даже если человеческие суды несправедливы, Господь — Судья праведный. И мы знаем, что ни одна молитва, ни одна пролитая слеза и ни одна боль сердца не исчезнет впустую», — заключил иерарх, попросив всех неравнодушных к судьбе Церкви провести предстоящие дни в строгом посте и молитве.

Русская линия