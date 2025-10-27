Голос Церкви не просто услышан на самом высоком уровне, но и воплощается в реальную государственную политику, считает председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи…

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов высоко оценил речь президента России Владимира Путина на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает ТАСС.

«Речь президента России Владимира Путина на заседании Совета по демографической политике можно назвать исторической. Эти тезисы уже звучали в рамках программы народосбережения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и тогда они встречали сопротивление. Сегодня же мы видим, как голос Церкви не просто услышан на самом высоком уровне, но и воплощается в реальную государственную политику. Это — знамение времени и залог нашего будущего возрождения», — заявил отец Федор.

Священник отметил, что президент в своей речи озвучил принципиально новую позицию: решение о рождении ребёнка принимает семья, а не только женщина. «Тридцать лет в наше общество транслировалась иная, разрушительная установка, что это якобы личное дело женщины. Теперь президент дал чётко понять, что это — дело семьи, и это прямое указание к действию. В связи с этим нужно немедленно пересмотреть статью 56 федерального закона „Об основах охраны здоровья“, где говорится о том, что каждая женщина принимает решение о материнстве. Эта статья, в соответствии с позицией президента, должна звучать так: каждая семья имеет право принимать решение о рождении ребёнка», — добавил он.

Отец Федор подчеркнул важность слов президента о необходимости поддержки семей в рождении детей и защите их от навязывания абортов. Он также обратил внимание на необходимость отказа от навязанных представлений о многодетных семьях, как о маргинальных и неблагополучных.

По мнению священнослужителя, слова президента разрешают «проблему ложного выбора женщины между рождением ребёнка и учёбой», напоминая о том, что «это можно и нужно совмещать», а «подлинное раскрытие личности и лучшая карьера человека — это создание семьи». «Счастье нельзя откладывать и планировать, как тому учили занесённые с Запада „центры планирования семьи“. Президент чётко сказал: счастье не планируют, иначе рискуешь к концу жизни остаться у разбитого корыта», — отметил иерей.

Он назвал фундаментальным тезис президента о необходимости «поддержки каждого ребёнка по прогрессивному принципу» и призвал исполнительные власти к проработке этой темы. «С рождением ребёнка семья не должна беднеть, а должна улучшать своё положение. Это означает, что с каждым рождённым ребёнком семья должна богатеть. Компенсаторных мер сегодня явно не хватает, и исполнительной власти предстоит огромная работа», — заключил глава Патриаршей комиссии.

Русская линия