Самопровозглашённый глава Сирии Ахмад аш-Шараа во второй раз за последние месяцы встретился с Антиохийским Патриархом Иоанном…

Глава Сирии Ахмад аш-Шараа, совсем недавно возглавлявший одну из наиболее воинственных группировок сирийских исламистов и пришедший к власти в результате вооружённого переворота, вынужден был умерить свой пыл и отказаться от крайних взглядов. Об этом свидетельствует тот факт, что аш-Шариа за последние месяцы уже второй раз встречается с Антиохийским Патриархом Иоанном, который до этого неоднократно заявлял о необходимости соблюдения прав христиан в новом Сирийском государстве.

Первая такая встреча состоялась 17 августа 2025 года в президентском дворце в Дамаске, что стало вынужденным шагом для новых сирийских властей. Тогда состоявшаяся встреча носила протокольный характер и была проведена для того, чтобы снизить градус недоверия между Антиохийской Патриархией и новой властью перед грядущими выборами в парламент республики.

Теперь же Ахмед аш-Шараа, одевшись в европейский костюм, вынужден был лично посетить собор Святой Марии в Старом Дамаске, где в Патриаршей резиденции вновь состоялась его встреча с Антиохийским Патриархом Иоанном X, сообщает портал «OrthodoxTimes».

«В ходе встречи президенту аль-Шаре доложили о ситуации и благополучии христианской общины в Сирии. В ходе обсуждения была отмечена общая приверженность укреплению национальных ценностей и единства всех граждан, — говорится в сообщении Администрации президента Сирийской Арабской Республики.

Этот визит продемонстрировал неизменный дух сосуществования и взаимного уважения, характерный для сирийского общества, и подтвердил важность солидарности между всеми религиозными и социальными группами страны".

Нельзя исключать, что пойти навстречу православным верующим аш-Шараа подвигли, в том числе, итоги его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Глава Сирии посетил Россию 15 октября.

