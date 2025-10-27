Преподобный Никола Святоша (Святослав), князь Черниговский, Печерский чудотворец, в Ближних пещерах, стал первым из русских князей, принявших иночество. Святой князь был правнуком великого князя Ярослава Мудрого и сыном князя Давида Святославича Черниговского, в некоторых источниках отец преподобного именуется святым. Святоша был Луцким князем, имел жену и детей (дочь его была впоследствии замужем за Новгородским князем святым благоверным Всеволодом-Гавриилом).

17 февраля 1106 года князь, оставив семейство, принял постриг в Киево-Печерской обители. Здесь Никола-Святоша с великим смирением проходил послушания: три года работал в поварне, для которой рубил дрова и носил воду, следующие три года был привратником в монастыре. Около своей келлии святой развел сад. На свои средства он построил в монастыре храм Святой Троицы и больничную церковь во имя святителя Николая, своего небесного покровителя.

Он терпеливо переносил упреки своих братьев за решимость вести жизнь безответного послушника. Врач преподобного, Петр, доказывал князю-подвижнику, что подвиг такого послушания повредит его здоровью. Но внезапно врач сам заболел и исцелился лишь по молитвам преподобного Николая. Тогда Петр постригся в монахи.

Пройдя разные послушания, преподобный Никола наложил на себя обет безмолвия. Когда святой получал деньги, то употреблял их на украшение храма, на покупку книг (ибо любил книжное чтение) или раздавал нищим. Святой Никола был усердным миротворцем. В 1142 году он примирил черниговских князей с великим князем Всеволодом.

Вскоре после кончины святого тяжело заболел его родной брат князь Изяслав. Игумен обители послал больному власяницу преподобного. Изяслав надел ее и исцелился.

