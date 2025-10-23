Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2025

В Русской Православной Церкви появился Духовно-просветительский центр во имя апостола и евангелиста Марка
Центр будет осуществлять перевод и издание богослужебной, духовной и методической литературы на международные и национальные языки народов Африки…

Христианство в АфрикеПо благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в структуре Патриаршего экзархата Африки создан Духовно-просветительский центр во имя апостола и евангелиста Марка Патриаршего экзархата Африки, сообщает Патриарший экзархат Африки.

В задачи Центра входят:

— перевод и издание богослужебной, духовной, методической литературы на международные и национальные языки народов Африки;

— подготовка и обеспечение трансляции медиа-материалов (радиопрограмм, видеороликов, фильмов, мультфильмов);

 — организация и проведение просветительских и творческих проектов и конкурсов (циклов просветительских встреч, конкурса рисунка и др.);

— подготовка методических пособий по проведению занятий со взрослыми и детьми;

— проведение методических и обучающих семинаров, курсов, в том числе с применением дистанционных технологий;

— ведение регулярной поддержки духовенства, педагогов и катехизаторов в соответствующих чатах в социальных сетях.

Распоряжением Патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и Северо-Африканского Константина от 21 октября 2025 года по согласованию с Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и митрополитом Курским и Рыльским Германом руководителем Центра назначен клирик Курской епархии протоиерей Тигрий Хачатрян.

Владимир Путин: «Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране»
Президент России выразил уверенность, что решить демографический вопрос можно только при изменении ценностных ориентиров российского общества...

Иерусалимский Патриарх Феофил III возглавил торжества по случаю 100-летия подворья Русской духовной миссии в Хевроне
В торжествах приняла участие представительная делегация Русской Православной Церкви, которая накануне прибыла на Святую Землю...

Пашинян заявил о лишении сана Католикоса всех армян Гарегина II
Светские власти Армении продолжают активно вмешиваться в церковные дела и при помощи уголовных дел и давления стремятся полностью подчинить себе армянское духовенство...

Константинопольский Патриарх Варфоломей тужится продемонстрировать Ватикану свою силу
Глава Фанара заявил, что ждёт в Никее на экуменические торжества не только папу Римского Льва, но и Патриархов Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна и Иерусалимского Феофила...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Амвросия Оптинского и архиепископа Феодора (Поздеевского)...

