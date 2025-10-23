В Русской Православной Церкви появился Духовно-просветительский центр во имя апостола и евангелиста Марка
Центр будет осуществлять перевод и издание богослужебной, духовной и методической литературы на международные и национальные языки народов Африки…
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в структуре Патриаршего экзархата Африки создан Духовно-просветительский центр во имя апостола и евангелиста Марка Патриаршего экзархата Африки, сообщает Патриарший экзархат Африки.
В задачи Центра входят:
— перевод и издание богослужебной, духовной, методической литературы на международные и национальные языки народов Африки;
— подготовка и обеспечение трансляции медиа-материалов (радиопрограмм, видеороликов, фильмов, мультфильмов);
— организация и проведение просветительских и творческих проектов и конкурсов (циклов просветительских встреч, конкурса рисунка и др.);
— подготовка методических пособий по проведению занятий со взрослыми и детьми;
— проведение методических и обучающих семинаров, курсов, в том числе с применением дистанционных технологий;
— ведение регулярной поддержки духовенства, педагогов и катехизаторов в соответствующих чатах в социальных сетях.
Распоряжением Патриаршего экзарха Африки митрополита Каирского и Северо-Африканского Константина от 21 октября 2025 года по согласованию с Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата и митрополитом Курским и Рыльским Германом руководителем Центра назначен клирик Курской епархии протоиерей Тигрий Хачатрян.
