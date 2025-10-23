Преподобный Амвросий Оптинский (в миру — Александр Михайлович Гренков) родился 21 или 23 ноября 1812 года, в духовной семье села Большие Липовицы Тамбовской епархии. Успешно закончив курс Духовной семинарии, он некоторое время был домашним учителем, а затем преподавателем Липецкого духовного училища. Еще в последнем классе семинарии ему пришлось перенести опасную болезнь, и он дал обет постричься в монахи, если выздоровеет. По выздоровлении Александр Михайлович не забыл своего обета, но несколько лет откладывал его исполнение. Только осенью 1839 года он прибыл в Оптину пустынь, где был ласково принят старцем Львом. Вскоре он принял постриг и был наречен Амвросием, в память святителя Медиоланского, затем был рукоположен в иеродьякона и, позднее, во иеромонаха. Когда отец Макарий начал свое дело издательства, о. Амвросий, окончивший семинарию и знакомый с древними и новыми языками (он знал пять языков), был одним из его ближайших помощников. Скоро после своего рукоположения он заболел. Болезнь была настолько тяжела и продолжительна, что навсегда подорвала здоровье отца Амвросия и почти приковала его к постели. Вследствие своего болезненного состояния он до самой своей кончины не мог совершать Литургии и участвовать в длинных монастырских богослужениях.

Помогая старцу Макарию в издательской деятельности, о. Амвросий и после его кончины продолжал заниматься этою деятельностью. Под его руководством были изданы: «Лествица» преп. Иоанна Лествичника, письма и жизнеописание о. Макария и другие книги. Но не издательская деятельность была средоточием старческих трудов о. Амвросия. Его душа искала живого, личного общения с людьми, и он скоро стал приобретать славу опытного наставника и руководителя в делах не только духовной, но и практической жизни. Он обладал необыкновенно живым, острым, наблюдательным и проницательным умом, просветленным и углубленным постоянною сосредоточенною молитвою, вниманием к себе и знанием подвижнической литературы. По благодати Божией его проницательность переходила в прозорливость. Старец не делал никакого различия между людьми. Каждый имел к нему доступ и мог говорить с ним: петербургский сенатор и старая крестьянка, профессор университета и столичная модница, Соловьев и Достоевский, Леонтьев и Толстой.

В старце в очень сильной степени была одна русская черта: он любил что-нибудь устроить, что-нибудь создать. Он часто научал других предпринять какое-нибудь дело, и когда к нему приходили сами за благословением на подобную вещь частные люди, он с горячностью принимался обсуждать и давал не только благословение, но и добрый совет. Остается совершенно непостижимым, откуда брал отец Амвросий те глубочайшие сведения по всем отраслям человеческого труда, которые в нем были. Внешняя жизнь старца в Оптинском скиту протекала следующим образом. День его начинался часа в четыре — пять утра. В это время он звал к себе келейников, и читалось утреннее правило. Оно продолжалось более двух часов, после чего келейники уходили, а старец, оставшись один, предавался молитве и готовился к своему великому дневному служению. С девяти часов начинался прием: сперва монашествующих, затем мирян. Прием длился до обеда. Часа в два ему приносили скудную еду, после которой он час-полтора оставался один. Затем читалась вечерня, и до ночи возобновлялся прием. Часов в 11 совершалось длинное вечернее правило, и не раньше полуночи старец оставался, наконец, один.

Так в течение более тридцати лет, изо дня в день старец Амвросий совершал свой подвиг. В последние десять лет своей жизни он взял на себя еще одну заботу: основание и устройство женской обители в Шамордине, в 12 верстах от Оптины, где кроме 1000 монахинь имелись еще приют и школа для девочек, богадельня для старух и больница. Эта новая деятельность была для старца не только лишней материальной заботой, но и крестом, возложенным на него Провидением и закончившим его подвижническую жизнь. Преподобный Амвросий (Гренков), старец Оптиной пустыни1891 год был последним в земной жизни старца. Все лето этого года он провел в Шамординской обители, как бы спеша закончить и устроить там все незаконченное. 10 октября отец Амвросий преставился к Господу.

Сегодня день памяти организатора и первого председателя Тамбовского Серафимовского Союза Русских Людей архиепископа Волоколамского Феодора (Поздеевского), принявшего мученическую кончину в 1937 году.

Он родился 21 марта 1876 г. в Костромской губернии в семье священника и в миру звался Александром Васильевичем. В 1900 г. закончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия и был оставлен при академии профессорским стипендиатом. На последнем курсе пострижен в монашество, вскоре рукоположен во иеромонаха. Служил преподавателем Калужской и инспектором Казанской духовных семинарий. В 1903 г. удостоен степени магистра богословия, в 1904 г. назначен ректором Тамбовской духовной семинарии с возведением в сан архимандрита.

На этом посту его застала смута 1905−07 гг., и архимандрит Феодор принял живейшее участие в организации патриотического движения в Тамбове. Именно на его квартире в начале октября 1905 г. состоялось собрание 17 членов-учредителей Тамбовского Серафимовского Союза Русских Людей, (СРЛ) который был официально учрежден 22 октября. Тамбовский СРЛ был одной из самых активных провинциальных монархических организаций в России. Уже через год после открытия в нем состояло около 700 человек. Усилиями членов Союза было создано два самостоятельных отдела и более 50 сельских патриотических обществ. Своими успехами Тамбовский СРЛ был обязан прежде всего архимандриту Феодору, который стал его первым руководителем. Враги ненавидели неутомимого и неустрашимого борца за Веру, Царя и Народ, 3 мая 1906 г. на него было совершено покушение. Распропагандированный революционерами семинарист стрелял в него из револьвера. О. Феодора заградил архимандрит Симеон (Холмогоров), оставшийся после этого выстрела на всю жизнь инвалидом (пуля попала ему в позвоночник и нижняя часть туловища осталась парализованной). В июле 1906 г. архимандрит Феодор был назначен ректором Московской духовной семинарии и оставил свой пост председателя Тамбовского СРЛ. В августе 1909 г. он стал ректором Московской духовной академии, а в сентябре 1909 г. хиротонисан во епископа Волоколамского, викария Московской епархии.

После революции в мае 1917 г. владыка был освобожден от обязанностей ректора и назначен настоятелем Данилова монастыря в Москве. Он участвовал в работах Священного Собора Православной Российской Церкви. В июне 1920 он был впервые арестован за «антисоветскую агитацию» и почти два года находился в заключении. В марте 1923 г. снова арестован, в июне освобожден под подписку о невыезде. В августе 1923 г. Святейшим Патриархом Тихоном возведен в сан архиепископа и в октябре назначен управляющим Петроградской епархией, но назначения не принял. Возглавлял оппозицию патриарху Тихону и митрополиту Сергию (Страгородскому) «Даниловского» или «Феодоровского» направления. В апреле 1924 г. вновь арестован, в октябре освобожден под подписку о невыезде, а в декабре снова арестован и сослан в Казахстан. В ноябре 1927 г. вернулся из ссылки, но без права проживания в 6 главных городах страны. В 1928 г. выслан на поселение в Казахстан и Оренбургскую область. В 1929 г. вновь арестован и приговорен к 3 годам заключения в Свирлаге. В январе 1933 г. снова арестован в г. Зарайске по делу «Партии Возрождения России» и приговорен к 5 годам ссылки, которую отбывал в Казахстане и в Сыктывкаре. В июле 1937 г. арестован и вывезен в Иваново по делу «Даниловского братства», приговорен к расстрелу. Есть сведения, что перед смертью в тюрьме принял схиму с именем Даниил в память прп. Даниила Московского.

