В торжествах приняла участие представительная делегация Русской Православной Церкви, которая накануне прибыла на Святую Землю…

22 октября 2025 года, в день памяти праведного праотца Авраама и племянника его Лота, Блаженнейший Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III в сослужении иерархов Иерусалимской Церкви митрополита Капитолиадского Исихия, архиепископа Константинского Аристарха и митрополита Птолемаидского Макария, а также духовенства Иерусалимского Патриархата совершил Божественную литургию по случаю 100-летия освящения храма подворья Русской духовной миссии в честь святых праотцев в Хевроне, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

От Русской Православной Церкви Его Блаженству сослужили митрополит Волоколамский Антоний, епископ Галичский и Макарьевский Алексий, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев), советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместители председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и протоиерей Игорь Якимчук, начальник Русской духовной миссии в составе Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин, члены Русской духовной миссии в Иерусалиме в священном сане, священнослужители, прибывшие на Святую Землю в качестве паломников.

Среди молившихся в храме были настоятельницы трех русских женских монастырей в Иерусалиме: Горненского в Эйн-Кареме — игумения Екатерина (Чернышева), Гефсиманского — игумения Елизавета (Шмельц), Спасо-Вознесенского Елеонского — игумения Иудифь (Заставская) с сестрами обителей, а также старшая сестра Вифанской православной школы монахиня Мария (Валль).

На богослужении присутствовали посол Российской Федерации в Израиле А.Д. Викторов с супругой, представители государственной власти Палестинской национальной администрации и многочисленные паломники.

Песнопения Божественной литургии исполнил сводный хор сестер Горненского монастыря.

Богослужение было совершено на церковнославянском, греческом и арабском языках.

По окончании Божественной литургии Блаженнейший Патриарх Феофил обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором, в частности, отметил:

«Благодать Святого Триединого Бога собрала нас всех на этом святом месте около Мамврийского дуба, где Господь Бог явился Патриарху Аврааму, чтобы в божественном Евхаристическом общении мы отметили столетие этого священного храма во имя святых праотцев, сооруженного на руинах древнего храма константиновской эпохи архимандритом Леонидом (Сенцовым), главой Русской духовной миссии в Иерусалиме, и освященного нашим предшественником Его Блаженством Патриархом Дамианом в 1925 году. Дивно, что это место, где мы стоим, сохраняет свою древнюю святость заботой и содействием Русской Православной Церкви, сестры Иерусалима».

Обращаясь со словами благодарности к Предстоятелю Иерусалимской Православной Церкви, архимандрит Вассиан (Змеев) отметил, что город Хеврон сегодня стал местом молитвенного торжества и духовного единства многих верующих людей, которые принадлежат к разным культурам и традициям, но твердо хранят истинную веру в единого Бога. В завершение приветственного слова начальник Русской духовной миссии преподнес Блаженнейшему Патриарху Феофилу и митрополиту Волоколамскому Антонию памятные подарки: иконы Святой Троицы и панагии.

Затем Блаженнейший Патриарх Феофил в сопровождении иерархов, духовенства и паломников совершил крестный ход к Мамврийскому дубу, где был совершен благодарственный молебен.

По окончании молебного пения гости был приглашены на трапезу. В числе почетных гостей был губернатор провинции Хеврон Халид Дудин, который приветствовал всех присутствовавших от лица главы Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса.

Во время праздничного обеда митрополит Антоний от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла тепло поблагодарил Блаженнейшего Патриарха Феофила за неизменные заботу и внимание к русским паломникам, прибывающим на Святую Землю, ярким свидетельством чему стало участие Его Блаженства в праздновании столетия освящения храма святых праотцев в Хевроне.

Затем председатель ОВЦС вручил Патриаршие награды духовенству, монашествующим и сотрудникам Русской духовной миссии за их усердное служение на благо Русской Православной Церкви.

