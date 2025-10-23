В тех постсоветских странах, где к власти приходят проевропейские либералы, одержимые стремлением растоптать все свои национальные традиции ради «чечевичной похлебки» из ЕС, неминуемо начинается грубое вмешательство чиновников в церковные дела и попытки при помощи уголовных дел и информационных атак полностью подчинить себе духовенство. Так было на Украине, так происходит ныне в Прибалтике и Молдавии, точно так же теперь идут дела и в Армении.

О нападках премьер-министра Армении Никола Пашиняна на Армянскую апостольскую церковь мы уже не раз писали, но, несмотря на все свои старания, нынешние армянские власти мало чего достигли. Им удалось по надуманному предлогу отправить в тюрьму несколько священнослужителей и архиереев, но это лишь привело к обратному результату — у Армянской церкви появились мученики и страдальцы «режима Пашиняна» и не более того. Все понимают, что эти клирики с триумфом выйдут из тюрьмы, когда режим падёт.

Отметим, что в своей неистовой борьбе с Армянской церковью Пашинян допустил большую ошибку, когда публично начал высказываться в адрес Католикоса всех армян Гарегина матом. Все и так понимали, что у данного персонажа, пришедшего к власти при помощи революционной толпы, нет ничего за душой, а потому никто не верил в его искренность в вопросе «наведения порядка» в Армянской церкви. А тут он ещё и начал публично материться, при этом пытаясь научить армянское духовенство Бога любить. Каково?

Понятное дело, что данные потуги Пашиняна нисколько не повредили авторитету Армянской церкви в народе, а лишь укрепили многих армян в стремлении держаться духовенства. В этих условиях Пашинян решил сменить тактику и прибегнуть к откровенной клевете, чтобы очернить священноначалие. Так, он обвинил Католикоса всех армян Гарегина Второго, ни много ни мало, в нарушении обета безбрачия, попутно сообщив, что Гарегин теперь лишён сана, сообщает Интерфакс.

«Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса — ИФ) лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия. Я, как верующий последователь Армянской Апостольской церкви (ААЦ), с этой трибуны объявляю: Ктрич Нерсисян давно лишен сана и не является представителем духовенства. Он — человек, который захватил патриарший престол вместе с такими же, как он», — сказал Пашинян в парламенте в ходе «правительственного часа» в среду.

По его словам, Католикос «должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети». Он заявил, что брат Католикоса — глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ архиепископ Езрас — «является агентом КГБ». «Я положу свою жизнь, чтобы освободить от них нашу святость, нашу церковь», — сказал Пашинян.

То, что это откровенная клеветническая кампания — нет никаких сомнений. Пашинян в нынешних условиях «ради красного словца не пожалеет и отца», и верить ему — это всё равно, что доверяться откровенному лжецу. Тем более, что армянское священноначалие само способно решить все свои проблемы и в указаниях премьера явно не нуждается.

Русская линия