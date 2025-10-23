Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2025

Владимир Путин: «Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране»
Президент России выразил уверенность, что решить демографический вопрос можно только при изменении ценностных ориентиров российского общества…

Владимир ПутинВ основе демографической политики российских властей должны лежать ценностные установки, чтобы люди сами хотели иметь большую семью. Никакие финансовые блага сами по себе не способны заставить женщин рожать, если они этого не хотят, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает Интерфакс.

«Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. Здесь огромное, порой решающее значение имеют внутренние ориентиры, убеждения людей, то, как они сами расставляют свои приоритеты», — сказал Владимир Пути.

«Ценностные установки внутренние являются гораздо более крепкими и важными. У нас крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода что ли? Нет. А в семье было 7−10 человек. Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что должно лежать в основе демографической политики», — подчеркнул он.

Путин добавил, что важно поддерживать стремление людей к созданию семьи и многодетности.

«Подчеркну, в этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребёнка, безусловно, частное и личное дело каждого человека и каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы, прежде всего, молодые люди искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей», — сказал президент.

Он добавил, что люди должны быть уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку и подставит им плечо, сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив поднимало её статус.

Иерусалимский Патриарх Феофил III возглавил торжества по случаю 100-летия подворья Русской духовной миссии в Хевроне
В торжествах приняла участие представительная делегация Русской Православной Церкви, которая накануне прибыла на Святую Землю...

Пашинян заявил о лишении сана Католикоса всех армян Гарегина II
Светские власти Армении продолжают активно вмешиваться в церковные дела и при помощи уголовных дел и давления стремятся полностью подчинить себе армянское духовенство...

Константинопольский Патриарх Варфоломей тужится продемонстрировать Ватикану свою силу
Глава Фанара заявил, что ждёт в Никее на экуменические торжества не только папу Римского Льва, но и Патриархов Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна и Иерусалимского Феофила...

В Русской Православной Церкви появился Духовно-просветительский центр во имя апостола и евангелиста Марка
Центр будет осуществлять перевод и издание богослужебной, духовной и методической литературы на международные и национальные языки народов Африки...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Амвросия Оптинского и архиепископа Феодора (Поздеевского)...

