В основе демографической политики российских властей должны лежать ценностные установки, чтобы люди сами хотели иметь большую семью. Никакие финансовые блага сами по себе не способны заставить женщин рожать, если они этого не хотят, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает Интерфакс.

«Семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. Здесь огромное, порой решающее значение имеют внутренние ориентиры, убеждения людей, то, как они сами расставляют свои приоритеты», — сказал Владимир Пути.

«Ценностные установки внутренние являются гораздо более крепкими и важными. У нас крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода что ли? Нет. А в семье было 7−10 человек. Ценностные установки совсем другие, мировоззренческие. Вот что должно лежать в основе демографической политики», — подчеркнул он.

Путин добавил, что важно поддерживать стремление людей к созданию семьи и многодетности.

«Подчеркну, в этой сфере не может и не должно быть никакого давления. Решение о рождении ребёнка, безусловно, частное и личное дело каждого человека и каждой семьи. Однако совместными усилиями нам нужно прийти к тому, чтобы, прежде всего, молодые люди искренне стремились обрести счастье материнства и счастье отцовства, реализоваться в воспитании детей», — сказал президент.

Он добавил, что люди должны быть уверены в том, что государство в нужный момент окажет поддержку и подставит им плечо, сделает все необходимое, чтобы рождение детей не ухудшало качество жизни семьи, а напротив поднимало её статус.

Русская линия