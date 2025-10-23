Глава Фанара заявил, что ждёт в Никее на экуменические торжества не только папу Римского Льва, но и Патриархов Александрийского Феодора, Антиохийского Иоанна и Иерусалимского Феофила…

22 октября 2025 года Константинопольский Патриарх Варфоломей, обращаясь к архиерею Иерусалимского Патриархата, представителю Храма Гроба Господня в Константинополе архиепископу Анфидонскому Нектарию, упомянул о многовековых связях Фанара с Иерусалимским Патриархатом и настоятельно посоветовал Иерусалимскому Патриарху Феофилу прибыть на экуменические торжества в Никею, куда должен приехать папа Римский Лев, сообщает портал «OrthodoxTimes».

«Сегодняшнее молитвенное единение наших двух Церквей добавляет ещё одно звено в длинную цепь наших братских отношений — как во времена славы и почёта, так и в более трудные дни. Внимание и уважение, которые Первопрестольная Православная Церковь проявляет к Гробовому братству, преемнику „Ордена преподобных монахов“ и бдительному хранителю святых мест нашей непорочной веры, оставались неизменными на протяжении веков», — заявил Патриарх Варфоломей.

По случаю своего визита на подворье Гроба Господня глава Фанара вновь повторил, что он ждёт Иерусалимского Патриарха в Никее на торжествах, посвященных 1700-летию Первого Вселенского Собора.

«Пользуясь случаем, — сказал Патриарх Варфоломей, — мы повторяем наше братское приглашение, которое мы уже направили в письменном виде Его Блаженству Патриарху Иерусалимскому, совместно отпраздновать 28 ноября в Никее 1700-летие созыва Первого Вселенского собора вместе с Его Святейшеством Папой Римским Львом XIV и нашими благословенными и возлюбленными братьями Патриархами Феодором Александрийским и Иоанном Антиохийским. 30 ноября мы также почтим на Фанаре священную память святого Андрея Первозванного, основателя Константинопольской церкви.

Это историческое событие, осязаемое проявление единства восточного и западного христианства — четырёх патриархов Востока и патриарха Запада, пентархии патриархатов, — невозможно представить без присутствия преемника святого Иакова, брата Господня. Мы молимся и надеемся на положительный ответ нашего возлюбленного брата, Его Блаженства патриарха Феофила, в исполнении его священной обязанности «за единство всех».

Глава Фанара также отметил, что этот день совпадает с 34-й годовщиной его избрания Предстоятелем Первопрестольной Церкви Православия, которое состоялось 22 октября 1991 года.

Очевидно, что созывая глав так называемой пентархии, Патриарх Варфоломей надеется продемонстрировать папе Римскому Льву свою мнимую силу, как некоего «восточного папы Римского».

После грубого вторжения на Украину и признания украинских раскольников глава Фанара не может похвастаться тем, что способен собрать всех Предстоятелей Поместных Православных Церквей, а потому он надеется увидеть у себя хотя бы более тесный кружок греческих Патриархов. Если же кто-то и из этих Патриархов не приедет, то это лишь ещё раз подчеркнёт упавший авторитет Фанара в православном мире.

P. S. Сам по себе факт того, что Патриарх Варфоломей буквально вынужден упрашивать Иерусалимского Патриарха Феофила приехать в Никею, повторяя своё приглашение его представителям, весьма красноречив.

Русская линия