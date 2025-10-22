Русская линия
Сводка новостей от 22 октября 2025

«Храмы Москвы: истории людей на карте города»
Компания «Яндекс» и Главархив Москвы создали интерактивную карту действующих и утраченных храмов столицы России…

Сервис *Яндекса* *Поиск по архивам*Сервис «Яндекса» «Поиск по архивам» совместно с Главархивом Москвы создал интерактивную карту действующих и уже утраченных храмов столицы. Для точной привязки тысяч оцифрованных документов к храмам и периодам «Яндекс» использовал нейросети, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Теперь с помощью проекта «Храмы Москвы: истории людей на карте города» можно быстро найти метрические книги конкретного прихода и периода — один из основных источников сведений о прошлых поколениях.

До 1918 года записи о рождении, смерти и браках вносили в метрические книги, один экземпляр которых хранился в приходской церкви. На карте показаны как существующие, так и утраченные храмы старой Москвы.

«Пользователи могут в один клик открыть карточку церкви и выбрать метрические книги за нужный период. Из книг можно узнать, например, когда именно родились прабабушка с прадедушкой, где они венчались и как звали их родителей», — отмечается в сообщении.

Сегодня в базе сервиса хранится более 13 млн страниц метрических документов московских храмов. Для того чтобы связать каждый документ с приходом, Яндекс использовал искусственный интеллект: нейросети проанализировали документы, разбили метрические книги по периодам и храмам, к которым они относятся, и сделали текстовую расшифровку.

Кроме того, на сайте проекта есть историческая справка о самых известных храмах старой Москвы: когда они были построены, чем примечательны и какую роль играли в жизни города. Например, представлена утраченная церковь Николая Чудотворца в Сапожке.

В базе сервиса доступно более 20 млн страниц исторических документов из архивов Москвы, Московской, Оренбургской, Вологодской, Иркутской, Астраханской и других областей.

Кроме того, сервис помогает находить информацию в архивах епархиальных ведомостей и других изданий.

Иерусалимский Патриарх Феофил принял представительную делегацию Русской Православной Церкви
Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов посетили Иерусалимскую Патриархию...

Святейший Патриарх Кирилл: «Вы несёте пророческое служение, ведь пророк не тот, кто предсказывает будущее, а кто говорит правду»
Предстоятель Русской Православной Церкви наградил известного русского режиссёра Н.С. Михалкова орденом Славы и чести I степени...

В школах Болгарии появится новый обязательный предмет «Православие»
Соответствующее решение приняли депутаты болгарского парламента по инициативе Болгарской Православной Церкви...

МИД России: Режим Зеленского намерен пополнять свой «обменный фонд военнопленных» за счёт священнослужителей УПЦ
В случае, если арестованный священник, несмотря на угрозы, отказывается переходить к раскольникам из «ПЦУ», его заставляют подписывать соответствующие документы на обмен, указали в ведомстве...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим Корсунскую икону Божией Матери...

