Сервис «Яндекса» «Поиск по архивам» совместно с Главархивом Москвы создал интерактивную карту действующих и уже утраченных храмов столицы. Для точной привязки тысяч оцифрованных документов к храмам и периодам «Яндекс» использовал нейросети, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Теперь с помощью проекта «Храмы Москвы: истории людей на карте города» можно быстро найти метрические книги конкретного прихода и периода — один из основных источников сведений о прошлых поколениях.

До 1918 года записи о рождении, смерти и браках вносили в метрические книги, один экземпляр которых хранился в приходской церкви. На карте показаны как существующие, так и утраченные храмы старой Москвы.

«Пользователи могут в один клик открыть карточку церкви и выбрать метрические книги за нужный период. Из книг можно узнать, например, когда именно родились прабабушка с прадедушкой, где они венчались и как звали их родителей», — отмечается в сообщении.

Сегодня в базе сервиса хранится более 13 млн страниц метрических документов московских храмов. Для того чтобы связать каждый документ с приходом, Яндекс использовал искусственный интеллект: нейросети проанализировали документы, разбили метрические книги по периодам и храмам, к которым они относятся, и сделали текстовую расшифровку.

Кроме того, на сайте проекта есть историческая справка о самых известных храмах старой Москвы: когда они были построены, чем примечательны и какую роль играли в жизни города. Например, представлена утраченная церковь Николая Чудотворца в Сапожке.

В базе сервиса доступно более 20 млн страниц исторических документов из архивов Москвы, Московской, Оренбургской, Вологодской, Иркутской, Астраханской и других областей.

Кроме того, сервис помогает находить информацию в архивах епархиальных ведомостей и других изданий.

Русская линия