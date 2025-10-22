В случае, если арестованный священник, несмотря на угрозы, отказывается переходить к раскольникам из «ПЦУ», его заставляют подписывать соответствующие документы на обмен, указали в ведомстве…

Специальный представитель министра иностранных дел РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех в официальном комментарии МИД РФ указал, что режим Зеленского рассматривает возможность пополнения своего «обменного фонда военнопленных» за счёт священнослужителей, отказавшихся предать Украинскую Православную Церковь и перейти к раскольникам, сообщает ТАСС.

«2024 и 2025 годы ознаменовались очередным витком давления на каноническую Украинскую Православную Церковь. Тщетность силовых попыток госструктур организовать массовые переходы верующих в созданную административными усилиями „Православную церковь Украины“ подвела стратегов киевского режима к умозаключению о необходимости создания механизма юридического запрета крупнейшей конфессии в стране», — отметил он.

Дипломат указал, что одной из составляющих этой кампании стало признание Киевской митрополии УПЦ «аффилированной с иностранной религиозной организацией — Русской Православной Церковью, деятельность которой на Украине запрещена». Он пояснил, что в рамках этой кампании чиновники режима Зеленского ищут хоть какие-то доказательства «аффилированности» УПЦ с РПЦ, «врываются в монастыри, осуществляют проверки деятельности церковных структур, а также унизительную для всей страны и оскорбительную для верующих процедуру — инвентаризацию святынь».

Методология работы киевского режима по «обезвреживанию» наиболее активного духовенства Церкви, «незамысловата и выдержана в духе контроля тоталитарных государств над собственным населением», подчеркнул он. «При этом всё перечисленное — лишь малая часть многолетней политики запугивания и преследования священнослужителей УПЦ путём возбуждения уголовных дел, продолжающихся рейдерских захватов храмов с применением физического насилия к духовенству и прихожанам, их системной дискриминации в СМИ, общественной травли», — указывается в заявлении.

По словам Михаила Мелеха, священников, подозреваемых в родственных или дружеских связях с российскими гражданами, подвергают задержаниям, в ходе которых у них изымаются мобильные телефоны для выявления в мессенджерах соответствующей переписки. «Любой намек на наличие подобных сообщений (даже бытового характера) однозначно трактуется в качестве передачи информации враждебному государству и становится основанием для обвинения в шпионаже и задержания, — отметил дипломат. — В период содержания священнослужителей в следственном изоляторе практикуется психологический прессинг — помещение в карцер на несколько дней с целью принуждения к признанию вины в обмен на условный срок вместо уголовного».

«Одним из условий возможных „сделок по освобождению“ является „добровольный“ переход в ряды так называемой „Православной церкви Украины“. В качестве альтернативного варианта в Киеве рассматривают пополнение арестованными клириками своего „разменного фонда“ при обмене военнопленными с российской стороной. Учитывая значительный численный перевес украинских военнопленных по сравнению с российскими, режим Зеленского исходит из формулы обмена одного представителя якобы пророссийского духовенства на нескольких военнопленных ВСУ», — пояснил спецпредставитель главы МИД РФ.

Дипломат выразил сомнение, что обнародованная ранее Службой безопасности Украины цифра в 180 уголовных дел, заведенных на священнослужителей УПЦ, отражает реальное число преследуемых в этой стране людей по религиозному признаку. «С учетом отсутствия на Украине сколько-нибудь прозрачных и заслуживающих доверия мониторинговых механизмов можно лишь предполагать, о каком количестве пострадавших в действительности идёт речь», — добавил он.

Как подчеркнул Михаил Мелех, «профильным механизмам международных структур и правозащитным организациям в целях пресечения практик, порочащих честь и достоинство человека, а также нарушающих не один десяток международно-правовых положений в области защиты прав человека, стоит уделить пристальное внимание не только очевидным аспектам антицерковной политики киевского режима, но и широкому инструментарию давления на священнослужителей со стороны репрессивной государственной машины».

Русская линия