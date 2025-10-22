Святейший Патриарх Кирилл: «Вы несёте пророческое служение, ведь пророк не тот, кто предсказывает будущее, а кто говорит правду»

21 октября 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с председателем правления Союза кинематографистов России, председателем Российского фонда культуры, почетным членом Патриаршего совета по культуре народным артистом РСФСР Никитой Сергеевичем Михалковым, отмечавшим в тот день своё 80-летие со дня рождения, сообщает Патриархия.Ru.

«Дорогой Никита Сергеевич! Слова эти от души, никакого политеса, потому что мы друг друга давно знаем, и я очень ценю Ваш вклад в жизнь нашего общества. Вы несёте пророческое служение, ведь пророк не тот, кто предсказывает будущее, а кто говорит правду», — приветствовал Святейший Владыка Н.С. Михалкова.

Во внимание к вкладу в сохранение традиционных ценностей в обществе и в связи с 80-летием со дня рождения Предстоятель Русской Православной Церкви вручил Н.С. Михалкову орден Славы и чести I степени.

«Дорогой Никита Сергеевич, любим Вас и очень почитаем Ваше пророческое служение, то есть возвещение правды. Народ в этом очень нуждается, ведь провозглашение правды помогает людям иметь некий компас в жизни. Кто-то всегда должен говорить правду, порой нелицеприятную, и мало кто отваживается. Но Вы такой человек, которому хватает и мудрости сказать правду, чтобы не слишком кого-то обидеть, и одновременно всё-таки её провозглашать. Помощи Божией Вам, крепости сил и долгих-долгих лет жизни», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

На встрече присутствовали личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Русская линия