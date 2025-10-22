Вечером 20 октября 2025 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыл на Святую Землю с рабочим визитом, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В поездке митрополита Антония сопровождают советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместители председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и протоиерей Игорь Якимчук и секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин.

На следующий день владыка Антоний и сопровождающие его лица посетили Иерусалимскую Патриархию, где были приняты Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Во встрече также участвовали начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) и представители Иерусалимского Патриархата: генеральный секретарь Священного Синода архиепископ Константинский Аристарх и патриарший архидиакон Марк (Хендерсон).

В ходе беседы, прошедшей в тёплой сердечной атмосфере, стороны обсудили ситуацию на Святой Земле, актуальные вопросы межправославных и международных отношений, а также широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

По завершении встречи собеседники обменялись памятными подарками.

В тот день митрополит Волоколамский Антоний и сопровождающие его лица совершили паломничество по святыням Святого Града. В частности, они посетили Храм Воскресения Христова (Гроба Господня), гробницу Пресвятой Богородицы в Гефсимании, Гефсиманский сад, Русский женский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, Русский Спасо-Вознесенский женский монастырь на Елеоне, место Вознесения Господа Иисуса Христа.

Посещение Иерусалимского Патриархата столь представительной делегации Русской Православной Церкви вряд ли останется незамеченным в профанарских СМИ, которые ранее и без того выступали с резкими выпадами в сторону Патриарха Феофила за его независимую позицию по целому ряду принципиальных вопросов в мировом Православии.

В свете продолжающегося раскола Православных Церквей из-за признания Фанаром украинских раскольников, нельзя исключать, что нынешние переговоры в Иерусалиме связаны с подготовкой созыва очередного Собрания Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей под председательством главы Иерусалимского Патриархата.

Русская линия