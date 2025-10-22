Русская линия
Сводка новостей от 22 октября 2025

Иерусалимский Патриарх Феофил принял представительную делегацию Русской Православной Церкви
Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов посетили Иерусалимскую Патриархию…

Иерусалимский Патриарх Феофил принял представительную делегацию Русской Православной ЦерквиВечером 20 октября 2025 года председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прибыл на Святую Землю с рабочим визитом, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В поездке митрополита Антония сопровождают советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, заместители председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и протоиерей Игорь Якимчук и секретарь председателя ОВЦС священник Николай Васин.

На следующий день владыка Антоний и сопровождающие его лица посетили Иерусалимскую Патриархию, где были приняты Блаженнейшим Патриархом Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. Во встрече также участвовали начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) и представители Иерусалимского Патриархата: генеральный секретарь Священного Синода архиепископ Константинский Аристарх и патриарший архидиакон Марк (Хендерсон).

В ходе беседы, прошедшей в тёплой сердечной атмосфере, стороны обсудили ситуацию на Святой Земле, актуальные вопросы межправославных и международных отношений, а также широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

По завершении встречи собеседники обменялись памятными подарками.

В тот день митрополит Волоколамский Антоний и сопровождающие его лица совершили паломничество по святыням Святого Града. В частности, они посетили Храм Воскресения Христова (Гроба Господня), гробницу Пресвятой Богородицы в Гефсимании, Гефсиманский сад, Русский женский монастырь святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, Русский Спасо-Вознесенский женский монастырь на Елеоне, место Вознесения Господа Иисуса Христа.

Посещение Иерусалимского Патриархата столь представительной делегации Русской Православной Церкви вряд ли останется незамеченным в профанарских СМИ, которые ранее и без того выступали с резкими выпадами в сторону Патриарха Феофила за его независимую позицию по целому ряду принципиальных вопросов в мировом Православии.

В свете продолжающегося раскола Православных Церквей из-за признания Фанаром украинских раскольников, нельзя исключать, что нынешние переговоры в Иерусалиме связаны с подготовкой созыва очередного Собрания Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей под председательством главы Иерусалимского Патриархата.

