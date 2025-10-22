Первообраз Корсунской иконы Божией Матери хранился в Ефесе и был написан святым евангелистом Лукой. В 988 году, 9 октября, список с этой иконы был принесён из Корсуни в Киев святым равноапостольным князем Владимиром и получил название Корсунской иконы. Позже эта икона была перенесена в Новгород, а оттуда — в Москву, в Кремлёвский Успенский собор.

Другой подобный образ Божией Матери был принесён из Греции в Россию в 1162 году преподобной Евфросинией Полоцкой. Святая Евфросиния основала в Полоцке Спасскую обитель. Когда она узнала, что в Греции есть иконы, написанные евангелистом Лукой, то отправила богатые дары греческому Патриарху Луке Хризовергу, с просьбой прислать эту икону. Святой образ был отправлен на Русь из Ефеса. Икону везли через Корсунь, и по просьбе жителей этого города она пробыла там около года, получив также название Корсунской. В 1239 году дочь Полоцкого князя Брячислава, Александра, выходя замуж за святого благоверного князя Александра Невского (память 23 ноября), увезла эту икону в город Торопец. Икона прославилась чудотворениями. Чтимые Корсунские иконы Божией Матери находились в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга.

Впервые Корсунская икона пришла в Санкт-Петербург в ХVIII веке через митрополита Гавриила — она была его особо почитаемой келейной иконой. Но известна питерским жителям икона стала почти через 100 лет. В 1828 году Корсунская икона Божией Матери была явлена одному из представителей царской семьи. Это произошло следующим образом: 30 августа 1828 года в Александро-Невской Лавре обер-егермейстер Императорского двора Дмитрий Львович Нарышкин, происходивший из рода, к которому принадлежала царица Наталья Кирилловна — мать Петра I, вошёл в митрополичьи покои. Здесь в молельной комнате митрополита Серафима он с радостным удивлением обнаружил ту икону, которую искал по петербургским храмам. Эта икона ему была явлена во сне, и он возгорелся благочестивым желанием приобрести её подобие. Название иконы во сне открыто не было. Из существующей надписи на митрополичьей иконе он узнал, что она называется Корсунской. Знатный вельможа поведал архипастырю свой сон и испросил позволения самому лучшему иконописцу снять копию с той святой иконы. Встреча с иконой Дмитрия Нарышкина произошла в знаменательный день. Обретённая Дмитрием Нарышкиным икона долгое время находилась в его личном владении. Затем она перешла к графине Елене Дмитриевне Эртцен, у которой до девяти лет воспитывалась Александра Александровна Алексеева, которая и стала хранительницей иконы. Проживала Александра Алексеева на Лиговке в одной из дешевых квартир в доме барона Фредерикса близ церкви Знамения Божией Матери. Постепенно икона приобрела известность. В 1894 году она была внесена в Исаакиевкий собор.

На Корсунской иконе Матерь Господа обеими руками обнимает Своего возлюбленного Сына, как бы стараясь оградить Его, сохранить, защитить Своими материнскими объятьями. Но как грустны прекрасные глаза Богородицы и как скорбно выражение Ее лика, исполненного величия и небесной красоты. В год внесения Корсунской иконы в кафедральный собор тогдашней столицы начался отсчёт времени тернистого пути — подвига, страданий и жертв за Россию её последнего Императора.

Русская линия