Сводка новостей от 22 октября 2025

В школах Болгарии появится новый обязательный предмет «Православие»
Соответствующее решение приняли депутаты болгарского парламента по инициативе Болгарской Православной Церкви…

Флаг Болгарии22 октября 2025 года народное собрание Болгарии утвердило изменения в закон о дошкольном и школьном образовании, согласно которым предмет «Религия — Православие» становится обязательным в системе среднего образования, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Синода Болгарской Православной Церкви.

Священный Синод Болгарской Православной Церкви с радостью и духовным удовлетворением встретил это решение, назвав его результатом многолетних усилий по возвращению в школы духовного воспитания. «Мы приветствуем мудрость и ответственность, проявленные при голосовании, которые позволят детям и молодежи прикоснуться к сокровищу святого Православия и познать истины веры», — говорится в заявлении Болгарского Патриархата.

По словам иерархов, решение парламента возрождает традицию христианского образования, прерванную в годы атеистического режима (1946−1990). Церковь выражает надежду, что процесс внедрения предмета пройдёт успешно и принесёт духовные плоды обществу.

Священный Синод на протяжении десятилетий обращался к властям с просьбой сделать курс обязательным. В поддержку этой инициативы проводились марши, собирались подписи, готовились учебники и программы. Итогом этой многолетней работы стало нынешнее решение парламента, которое Болгарская Церковь называет победой веры и нравственности.

Иерусалимский Патриарх Феофил принял представительную делегацию Русской Православной Церкви
Председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Антоний и советник Патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов посетили Иерусалимскую Патриархию...

Святейший Патриарх Кирилл: «Вы несёте пророческое служение, ведь пророк не тот, кто предсказывает будущее, а кто говорит правду»
Предстоятель Русской Православной Церкви наградил известного русского режиссёра Н.С. Михалкова орденом Славы и чести I степени...

«Храмы Москвы: истории людей на карте города»
Компания «Яндекс» и Главархив Москвы создали интерактивную карту действующих и утраченных храмов столицы России...

МИД России: Режим Зеленского намерен пополнять свой «обменный фонд военнопленных» за счёт священнослужителей УПЦ
В случае, если арестованный священник, несмотря на угрозы, отказывается переходить к раскольникам из «ПЦУ», его заставляют подписывать соответствующие документы на обмен, указали в ведомстве...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим Корсунскую икону Божией Матери...

