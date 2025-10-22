22 октября 2025 года народное собрание Болгарии утвердило изменения в закон о дошкольном и школьном образовании, согласно которым предмет «Религия — Православие» становится обязательным в системе среднего образования, сообщает СПЖ со ссылкой на официальный сайт Синода Болгарской Православной Церкви.

Священный Синод Болгарской Православной Церкви с радостью и духовным удовлетворением встретил это решение, назвав его результатом многолетних усилий по возвращению в школы духовного воспитания. «Мы приветствуем мудрость и ответственность, проявленные при голосовании, которые позволят детям и молодежи прикоснуться к сокровищу святого Православия и познать истины веры», — говорится в заявлении Болгарского Патриархата.

По словам иерархов, решение парламента возрождает традицию христианского образования, прерванную в годы атеистического режима (1946−1990). Церковь выражает надежду, что процесс внедрения предмета пройдёт успешно и принесёт духовные плоды обществу.

Священный Синод на протяжении десятилетий обращался к властям с просьбой сделать курс обязательным. В поддержку этой инициативы проводились марши, собирались подписи, готовились учебники и программы. Итогом этой многолетней работы стало нынешнее решение парламента, которое Болгарская Церковь называет победой веры и нравственности.

Русская линия