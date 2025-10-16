Русская линия
Исламизация Европы дошла до Ватикана
В 500-летней Апостольской библиотеке Католического государства открыли молельную комнату для мусульман…

ВатиканО том, насколько сильна сегодня исламизация в Европе можно судить по тому, что в Апостольской библиотеке Ватикана — Католическом государстве, площадью всего 0,44 кв. км — вынуждены были открыть молельную комнату для мусульман (!), сообщает СПЖ со ссылкой на издание La Repubblica.

По словам вице-префект библиотеки Джакомо Кардинали, исламские учёные, посещающие библиотеку, попросили выделить им «комнату с ковром для молитвы», и администрация удовлетворила их просьбу. «У нас хранятся невероятные древние Кораны», — пояснил он.

Апостольская библиотека Ватикана была основана в XV веке и считается интеллектуальным центром Католической церкви. В её фондах насчитывается около 80 тысяч манускриптов, 50 тысяч архивных документов и почти два миллиона книг, включая арабские, еврейские, эфиопские и китайские коллекции.

Кардинали назвал библиотеку универсальной и отметил, что она открыта для ученых всех конфессий.

В то же время пока в Ватикане нет мечетей или постоянно проживающих мусульман, но всё может измениться — исламизация Европы даёт о себе знать даже здесь.

Для сравнения, священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии, который ежегодно посещают девять миллионов паломников, строго закрыт для немусульман. Согласно саудовскому законодательству, представителям других религий запрещено входить в город под угрозой крупных штрафов, тюремного заключения и депортации.

В Греции арестовали русского иеромонаха за «незаконное пребывание на Святой Горе Афон»
Священнослужителя, который прожил на Афоне три года, приговорили к серьёзному штрафу и 2 годам тюрьмы, а затем депортировали в Россию...

В Русской Православной Церкви поддержали инициативу принятия федерального закона о защите женщин от склонения к аборту
Такой закон способен принципиально изменить отношение общества к данной проблеме, считают в Патриаршей комиссии по вопросам семьи...

В Твери открылась мультимедийная выставка «Голгофа Патриарха Тихона»
Особое внимание в экспозиции уделено Патриаршему служению Святителя в трагические годы отечественной истории — 1917−1925 годов...

Мэл Гибсон начал съёмку продолжения фильма «Страсти Христовы»
Роль воскресшего Спасителя в новой картине сыграет финский актёр Яакко Охтонен...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти митрополита-исповедника Агафангела (Преображенского), мы вспоминаем русского мыслителя Л.А.Тихомирова...

