16 октября 2025

Мэл Гибсон начал съёмку продолжения фильма «Страсти Христовы»
Роль воскресшего Спасителя в новой картине сыграет финский актёр Яакко Охтонен…

Мэл ГибсонИзвестный американский актёр и режиссёр Мэл Гибсон начал съемки продолжения фильма «Страсти Христовы». Новая картина выйдет в 2027 году. Фильм будет состоять из двух частей. Первая, под названием «Воскресение Христа: Часть первая», выйдет 26 марта 2027 года — в католическую Страстную пятницу. Вторая часть появится на экранах через 40 дней, 6 мая, в праздник Вознесения Господня. Обе картины выпустит студия Lionsgate, сообщает РБК со ссылкой на Variety.

Съемки картины стартовали на прошлой неделе на итальянской киностудии «Чинечитта» — здесь же более 20 лет назад снималась первая картина «Страсти Христовы». Однако актерский состав полностью обновился.

Яакко ОхтоненРоль Иисуса Христа исполнит финский актер Яакко Охтонен, известный по сериалу Netflix «Последнее королевство». В оригинальном фильме 2004 года эту роль играл Джим Кэвизел. Роль Марии Магдалины досталась кубинской актрисе Мариэле Гарриге, сыгравшей в «Миссии невыполнима: Смертельная расплата» — в первом фильме эту роль исполнила Моника Беллуччи. Также в новой картине снимутся Кася Смутняк («Лоро») в роли Девы Марии, Пьер Луиджи Пасино («Закон Лидии Поэт») в образе апостола Петра и Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2») в роли Понтия Пилата.

Помимо «Чинечитты» съемки картины проходят в итальянском городе Матера и других живописных регионах на юге страны, таких как Джиноза, Гравина-ди-Латерца и Альтамура.

