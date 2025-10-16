Известный американский актёр и режиссёр Мэл Гибсон начал съемки продолжения фильма «Страсти Христовы». Новая картина выйдет в 2027 году. Фильм будет состоять из двух частей. Первая, под названием «Воскресение Христа: Часть первая», выйдет 26 марта 2027 года — в католическую Страстную пятницу. Вторая часть появится на экранах через 40 дней, 6 мая, в праздник Вознесения Господня. Обе картины выпустит студия Lionsgate, сообщает РБК со ссылкой на Variety.

Съемки картины стартовали на прошлой неделе на итальянской киностудии «Чинечитта» — здесь же более 20 лет назад снималась первая картина «Страсти Христовы». Однако актерский состав полностью обновился.

Роль Иисуса Христа исполнит финский актер Яакко Охтонен, известный по сериалу Netflix «Последнее королевство». В оригинальном фильме 2004 года эту роль играл Джим Кэвизел. Роль Марии Магдалины досталась кубинской актрисе Мариэле Гарриге, сыгравшей в «Миссии невыполнима: Смертельная расплата» — в первом фильме эту роль исполнила Моника Беллуччи. Также в новой картине снимутся Кася Смутняк («Лоро») в роли Девы Марии, Пьер Луиджи Пасино («Закон Лидии Поэт») в образе апостола Петра и Риккардо Скамарчо («Джон Уик 2») в роли Понтия Пилата.

Помимо «Чинечитты» съемки картины проходят в итальянском городе Матера и других живописных регионах на юге страны, таких как Джиноза, Гравина-ди-Латерца и Альтамура.

Русская линия