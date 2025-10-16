Лев Александрович Тихомиров родился 19 января (ст.ст.) 1852 г. в Геленжике в семье военного врача. По окончании Александровской гимназии в Керчи поступил в 1870 г. на юридический факультет Московского университета, в 1871 г. перевёлся на медицинский факультет. Увлёкся революционными идеями, в 1871 г. вошёл в народовольческий кружок «чайковцев», летом 1873 г. переехал в Петербург, где в ноябре 1873 г. был арестован и более 4 лет провёл в Петропавловской крепости, в 1877 г. проходил по «процессу 193-х», отдан под административный надзор полиции с определением обязательного места проживания в Новороссийске. Перешёл на нелегальное положение, после раскола «Земли и воли» вошел в состав террористической «Народной воли», стал членом Исполнительного комитета, Распорядительной комиссии и редакции «Народной воли». После убийства Императора Александра II направил Государю Александру III письмо от имени Исполнительного комитета «Народной воли» с угрозами. После разгрома партии в 1882 г. бежал за границу, в Париже вместе с П.Л.Лавровым редактировал «Вестник Народной воли».

В эмиграции во взглядах Тихомирова произошёл перелом, он раскаялся в содеянном. В 1888 г. выпустил в Париже брошюру «Почему я перестал быть революционером?» и подал Императору Александру III прошение с просьбой о помиловании. Тихомиров был прощён, вернувшись на родину, первым делом побывал на могиле убиенного народовольцами Царя. В 1890 г. он был освобождён из-под надзора полиции, поселился в Москве, занялся литературным трудом. Тихомиров стал штатным сотрудником крупнейшей консервативной газеты «Московские ведомости», сотрудничал в журналах «Русский вестник» и «Русское обозрение». Опубликовал ряд работ по монархической идеологии, наиболее значимые из них: «Начала и концы. Либералы и террористы» (1890), «Социальные миражи современности» (1891), «Борьба века» (1895), «Знамение времени — носитель идеала» (1895), «Единоличная власть как принцип государственного строения» (1897), «Рабочий вопрос и русские идеалы» (1902), «Запросы жизни и наше церковное управление» (1903) и др.

Но самой главной работой Тихомирова стал фундаментальный труд «Монархическая государственность» (1905). Он первый обстоятельно исследовал феномен Самодержавия и Русского Самодержавия в частности. Тихомиров утверждал, что выбор принципа верховной власти зависит от нравственно-психологического состояния нации, от тех идеалов, которые формируют мировоззрение нации. Если «в нации жив и силен некоторый всеобъемлющий идеал нравственности, всех во всём приводящий к готовности добровольного себе подчинения, то появляется Монархия, ибо при этом для верховного господства нравственного идеала не требуется действие силы физической (демократической), не требуется искание и истолкование этого идеала (аристократия), а нужно только наилучшее его выражение, к чему способнее всего отдельная личность как существо нравственно разумное, и эта личность должна лишь быть поставлена в полную независимость от всяких внешних влияний». За этот труд Тихомиров удостоился Высочайшей благодарности и памятной награды от Царя.

В смутное время 1905−07 гг. Тихомиров принимал участие в монархическом движении, выступал с докладами в Русском Монархическом Собрании, на 2-м Всероссийском монархическом съезде в Москве весной 1906 г. Поддерживал деятельность главы правительства П.А.Столыпина, по приглашению которого вошёл в состав Совета министра внутренних дел как знаток рабочего вопроса. В 1909 г. после кончины редактора-издателя «Московских ведомостей» профессора А.С.Будиловича стал редактором газеты, пытался превратить её в рупор здоровых консервативных идей. Редактировал газету до 1913 г., после чего отошёл от публицистической деятельности и поселился в Сергиевом Посаде, где и умер. Здесь он вернулся к религиозно-философским исследованиям, работая в последние годы жизни над вторым фундаментальным трудом «Религиозно-философские основы истории», который был издан только в конце ХХ в. Скончался Л.А.Тихомиров в 1923 г. Сын Тихомирова получил духовное образование и стал епископом.

Сегодня Святая Церковь чтит память св. исповедника Агафангела, митрополита Ярославского и Ростовского, почетного председателя Ярославского отдела Союза Русского Народа, скончавшегося в 1928 г.

Владыка родился 27 сентября 1854 г. в Тульской губернии в семье протоиерея и в миру звался Александром Ларентьевичем. Образование получил в Тульской духовной семинарии и Московской духовной академии. Постриг принял в 1885 г., в 1889 г. хиротонисан во епископа, в декабре 1913 г. назначен на Ярославскую кафедру. Здесь у владыки установились близкие отношения с лидером местного отдела СРН доктором И.Н.Кацауровым и его супругой, он пытался содействовать преодолению розни в монархическом движении, передал благословение Нижегородскому совещанию монархистов (ноябрь 1915 г.). В 1922 г. в связи с привлечением к суду Святейший Патриарх Тихон передал свои обязанности митрополиту Агафангелу, который сразу был арестован, в 1923−25 гг. находился в ссылке в Нарымском крае, в 1925−26 гг. снова в тюрьме.

Скончался митрополит Агафангел в Ярославле, погребён в храме святителя Леонтия Ростовского. Так случилось, что владыку похоронили только на седьмой день после кончины, но, по воспоминаниям очевидца, «никакого трупного запаха не ощущалось нисколько, напротив: по временам веяло от гроба каким-то благоуханием». Прославлен на Юбилейном Архиерейском Соборе в августе 2000 г.

