Священнослужителя, который прожил на Афоне три года, приговорили к серьёзному штрафу и 2 годам тюрьмы, а затем депортировали в Россию…

15 октября 2025 года в аэропорту «Македония» в греческих Салониках был задержан русский иеромонах, который пытался вылететь в Стамбул, а оттуда в Москву. Имя клирика не разглашается, но известно, что на Афоне он подвигался в Пантелеимоновом монастыре, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Было установлено, что монах въехал в Грецию 15 января 2022 года и должен был покинуть страну до 28 февраля того же года, чего он не сделал. В марте 2022 года он посетил Святую Гору Афон по трёхдневному разрешению (с 1 по 3 марта, действительному до 4 марта 2022 года), но пробыл там почти три года.

Священнослужитель был арестован и предстал перед судом по делам о правонарушениях в Салониках в порядке упрощённого судопроизводства. Суд признал его виновным и приговорил к 2 годам тюремного заключения и штрафу в размере 5 тысяч евро без отсрочки, сообщает Protothema.gr.

Согласно новым правовым положениям, подсудимого спросили, что он предпочитает: отбыть наказание или покинуть страну. Он выбрал возвращение на родину, куда, по сути, и направлялся, когда его арестовали в аэропорту.

В своих показаниях иеромонах заявил, что с 1 марта 2022 года жил в монастыре Святого Пантелеймона на Горе Афон и теперь хочет вернуться домой в Россию. «Я собирался вернуться в 2022 году, но не смог найти билет, поэтому решил остаться на Афоне. Я думал, что, когда я, наконец, уеду, мне придётся заплатить штраф и никаких других последствий не будет. Я не знал, что это преступление», — пояснил клирик.

Во всей этой истории бросается в глаза множество странностей. Например, если указанный священнослужитель должен был покинуть Грецию до 28 февраля, то каким образом он смог приехать на Святую Гору Афон в начале марта? Или же попасть в монашескую республику так просто? В любом случае, арест, огромный штраф и тюремный срок клирику, который и так уже покидал страну, да ещё и нарочитая огласка об этом в СМИ, могут говорить только об одном — греческие власти ведут целенаправленную кампанию против «русского влияния» на Афоне.

Русская линия