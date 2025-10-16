Русская линия
Сводка новостей от 16 октября 2025

В Русской Православной Церкви поддержали инициативу принятия федерального закона о защите женщин от склонения к аборту
Такой закон способен принципиально изменить отношение общества к данной проблеме, считают в Патриаршей комиссии по вопросам семьи…

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детстваРусская Православная Церковь поддерживает принятие федерального закона о защите женщин от склонения к аборту, поскольку такая норма в корне меняет общественное сознание к данной проблеме, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передаёт ТАСС.

«Конечно, мы всецело поддерживаем данный закон. Я бы назвал его законом, который апеллирует к духовному выбору человека и который позволит нам противостоять глубинным корням того, что сегодня происходит (с падением рождаемости и массовыми абортами в РФ — прим. ТАСС). Понимаете, мы боремся с последствиями изменения сознания людей, а данный закон будет менять именно эту сферу», — сказал священник на общественных слушаниях по вопросу изменения федерального законодательства в Общественной палате РФ.

Отец Федор передал участникам обсуждения слова поддержки от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подчеркнув внимание предстоятеля Русской Православной Церкви к защите жизни нерожденных детей.

По словам священника, возглавляемая им Патриаршая комиссия по вопросам семьи материнства и детства также всецело поддерживает этот закон, «который сегодня во многих субъектах меняет сознание, и особенно — сознание медицинских работников». «Надеюсь, что в большинстве регионов в следующем году эта инициатива уже будет принята», — заключил отец Федор.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

В Русской Православной Церкви поддержали инициативу принятия федерального закона о защите женщин от склонения к аборту
Такой закон способен принципиально изменить отношение общества к данной проблеме, считают в Патриаршей комиссии по вопросам семьи...

В Твери открылась мультимедийная выставка «Голгофа Патриарха Тихона»
Особое внимание в экспозиции уделено Патриаршему служению Святителя в трагические годы отечественной истории — 1917−1925 годов...

Мэл Гибсон начал съёмку продолжения фильма «Страсти Христовы»
Роль воскресшего Спасителя в новой картине сыграет финский актёр Яакко Охтонен...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти митрополита-исповедника Агафангела (Преображенского), мы вспоминаем русского мыслителя Л.А.Тихомирова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика