В Русской Православной Церкви поддержали инициативу принятия федерального закона о защите женщин от склонения к аборту

Русская Православная Церковь поддерживает принятие федерального закона о защите женщин от склонения к аборту, поскольку такая норма в корне меняет общественное сознание к данной проблеме, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, передаёт ТАСС.

«Конечно, мы всецело поддерживаем данный закон. Я бы назвал его законом, который апеллирует к духовному выбору человека и который позволит нам противостоять глубинным корням того, что сегодня происходит (с падением рождаемости и массовыми абортами в РФ — прим. ТАСС). Понимаете, мы боремся с последствиями изменения сознания людей, а данный закон будет менять именно эту сферу», — сказал священник на общественных слушаниях по вопросу изменения федерального законодательства в Общественной палате РФ.

Отец Федор передал участникам обсуждения слова поддержки от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подчеркнув внимание предстоятеля Русской Православной Церкви к защите жизни нерожденных детей.

По словам священника, возглавляемая им Патриаршая комиссия по вопросам семьи материнства и детства также всецело поддерживает этот закон, «который сегодня во многих субъектах меняет сознание, и особенно — сознание медицинских работников». «Надеюсь, что в большинстве регионов в следующем году эта инициатива уже будет принята», — заключил отец Федор.

Русская линия