В 2025 году Русская Православная Церковь отмечает 100-летие блаженной кончины святителя Тихона (Беллавина), Патриарха Московского и всея России, первого из сонма новомучеников и исповедников, прославленного Русской Православной Церковью. Он мужественно противостоял испытаниям, связанным с революционными событиями, Гражданской войной, борьбой большевиков против Церкви, зарождением обновленчества, изъятием церковных ценностей, сообщает Патриархия.Ru.

Серия месячных мультимедийных выставок «Голгофа Патриарха Тихона», посвященных подвигу почившего святителя, открылась в Москве 9 октября 2025 года и на протяжении 2025−2026 годов будет представлена в региональных исторических парках «Россия — моя история» от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Сургута до Махачкалы, в том числе в городах двух новых регионов РФ — в Мелитополе и Луганске.

14 октября выставка «Голгофа Патриарха Тихона» открылась в Твери в мультимедийном парке «Россия — моя история». На открытие собрались духовенство, прихожане тверских храмов, учащиеся воскресных школ, жители города. Выставку открыл директор Исторического мультимедийного парка А. Гончугов.

Председатель отдела культуры Тверской епархии протоиерей Роман Манилов зачитал приветствие митрополита Тверского и Кашинского Амвросия участникам церемонии открытия. Комиссия по богослужению и канонизации святых Тверской епархии представила на выставке стенды, рассказывающие о связях Патриарха Тихона с его малой родиной — городом Торопцем и тверских новомучениках, прошедших исповедническим путем вслед за Предстоятелем Русской Церкви.

После церемонии открытия прошли первые экскурсии. Экспозиция «Голгофа Патриарха Тихона» в документах, фото- и видеоматериалах отражает жизненный путь святителя от рождения до блаженной кончины. Особое внимание уделено его Патриаршему служению в трагические годы отечественной истории — 1917−1925 гг.

Для выставки подготовлены уникальные мультимедийные материалы — коллажи, компьютерная графика, видеомэппинг, видеопроекции, сенсорные интерактивные экраны, интерактивные книги и кинекты. Выставка будет работать в Тверском мультимедийном парке «Россия — моя история» до 31 октября. Бесплатный доступ к осмотру экспозиции будет открыт согласно рабочему графику парка: 14, 16, 17, 19−21, 27, 29−31 октября.

Организаторы проекта: Патриарший совет по культуре, Исторический парк «Россия — моя история», Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, АНО «Дирекция президентских программ». Проект создан и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

