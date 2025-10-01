В Краснодарском крае по подозрению в коррупции арестован первый реестровый атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов…

В Краснодарском крае разгорелся нешуточный скандал. Вице-губернатор края, реестровый атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов оставил свой пост и отправился в зону СВО в составе бригады «Кубань», но по дороге его задержали правоохранительные органы и обвинили в хищении в особо крупном размере, пишет на своей страничке в «Дзене» есаул М.Казаков.

Следствие подозревает, что атаман мог быть причастен к присвоению целевых субсидий, выделенных на поддержку участников спецоперации. В то время, как казаки-добровольцы вынуждены были покупать обмундирование за свой счёт, кто-то наживался на их нуждах.

«Арест реестрового атамана Александра Власова по подозрению в хищении средств, предназначенных для поддержки участников СВО, стал первым в истории случаем задержания войскового атамана такого уровня и серьёзно ударил по репутации реестрового казачества», — отмечает М.Казаков.

«Это событие — не просто локальный скандал. Это сигнал о глубоком системном кризисе, тень которого падает прямиком на Москву, на атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) В. Кузнецова», — вторит ему газета «Уральский казак».

«Арест Власова должен стать точкой невозврата. Либо система реестрового казачества немедленно и прозрачно реформируется, демонстрируя нулевую терпимость к коррупции (начиная с федерального уровня), либо она окончательно дискредитирует себя как надежного партнёра государства и хранителя традиций. Тень Кузнецова над Кубанью — это тень, которая требует немедленной ясности и решительных действий», — отмечает издание.

Русская линия