Русская линия
Сводка новостей от 1 октября 2025

Брошена тень на всё православное казачество
В Краснодарском крае по подозрению в коррупции арестован первый реестровый атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов…

Атаман Кубанского казачьего войска Александр ВласовВ Краснодарском крае разгорелся нешуточный скандал. Вице-губернатор края, реестровый атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов оставил свой пост и отправился в зону СВО в составе бригады «Кубань», но по дороге его задержали правоохранительные органы и обвинили в хищении в особо крупном размере, пишет на своей страничке в «Дзене» есаул М.Казаков.

Следствие подозревает, что атаман мог быть причастен к присвоению целевых субсидий, выделенных на поддержку участников спецоперации. В то время, как казаки-добровольцы вынуждены были покупать обмундирование за свой счёт, кто-то наживался на их нуждах.

«Арест реестрового атамана Александра Власова по подозрению в хищении средств, предназначенных для поддержки участников СВО, стал первым в истории случаем задержания войскового атамана такого уровня и серьёзно ударил по репутации реестрового казачества», — отмечает М.Казаков.

«Это событие — не просто локальный скандал. Это сигнал о глубоком системном кризисе, тень которого падает прямиком на Москву, на атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) В. Кузнецова», — вторит ему газета «Уральский казак».

«Арест Власова должен стать точкой невозврата. Либо система реестрового казачества немедленно и прозрачно реформируется, демонстрируя нулевую терпимость к коррупции (начиная с федерального уровня), либо она окончательно дискредитирует себя как надежного партнёра государства и хранителя традиций. Тень Кузнецова над Кубанью — это тень, которая требует немедленной ясности и решительных действий», — отмечает издание.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Рязанский Марк: «Наше время — это время тяжелых испытаний для нашей страны, для всех русских людей, которые проживают на пространствах Святой Руси»
Правящий архиерей Рязанской епархии указал, что трагические события на Донбассе должны побудить всех русских людей вспомнить о своих духовных корнях...

В Тамбове открылась православная книжная выставка-форум «Радость Слова»
Целью форума является стремление обратить внимание на неразрывную связь творчества русских писателей с православной верой...

Брошена тень на всё православное казачество
В Краснодарском крае по подозрению в коррупции арестован первый реестровый атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов...

Пока на Украине избивают и сажают священников УПЦ в тюрьмы
Православные иерархи и ряд Предстоятелей со всего мира решили собраться в Греции, чтобы обсудить «вызовы искусственного интеллекта»...

Архиепископ Американский Элпидофор заговорил голосом митрополита Халкидонского Эммануила
Глава Архиепископии Константинопольской Церкви в США призвал Румынскую Православную Церковь признать украинских раскольников...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память преподобного Илариона Оптинского и вспоминаем протоиерея Михаила Митроцкого...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика