Глава Архиепископии Константинопольской Церкви в США митрополит Элпидофор призвал Румынскую Православную Церковь признать «ПЦУ». Заявление прозвучало во время встречи представителя Фанара с министром иностранных дел Румынии Оаной-Сильвией Цою в штаб-квартире Архиепископии, сообщает СПЖ.

Встреча состоялась по завершении заседаний Генеральной Ассамблеи ООН. Архиепископ Элпидофор поздравил румынскую делегацию со столетием Румынской Православной Церкви и напомнил, что она получила автокефалию от Константинопольского Патриархата в 1885 году.

«Вселенский Патриархат никогда не сожалел об этом решении. Церковь Румынии сегодня является одной из самых прогрессивных и успешных Церквей в православном мире», — заявил иерарх.

Архиепископ Элпидофор тепло отозвался о Патриархе Данииле, с которым знаком со времен его служения митрополитом Ясским, назвав его «мудрым иерархом и разумным Предстоятелем».

Он выразил надежду, что Патриарх Румынии Даниил со временем признает «ПЦУ», назвав такой шаг «естественным подтверждением давней традиции независимости и лидерства Румынской Церкви в регионе».

Отметим, что ранее владыка Элпидофор не занимался непосредственно украинской проблематикой и даже составлял некоторую оппозицию фанарскому идеологу украинского вторжения митрополиту Халкидонскому Эммануилу. Появлялись сообщения, что Патриарх Варфоломей якобы даже подумывал отозвать Томос об автокефалии у украинских раскольников, а глава Американской Архиепископии в этом его поддерживал.

Фанариоты рассматривали вопрос расширения своего Экзархата на территории Украины за счёт проавтокефальной части епископата УПЦ и представителей «ПЦУ». Однако, с тех пор что-то серьезно изменилось, и теперь митрополит Элпидофор в один голос вторит своему сопернику митрополиту Эммануилу и настаивает на необходимости признания «ПЦУ» другими Поместными Православными Церквами.

Похоже, на Фанаре окончательно определились, и до конца будут настаивать на том, что украинские раскольники — это и есть автокефальная Поместная Церковь Украины, и другой не будет.

