Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своём очередном обращении к верующим затронул тему военных действий на Донбассе, и отметил, что горе и скорби, испытываемые ныне русским народом и нашим Отечеством, могут обратиться им на пользу, если они побудят русских людей отказаться от всякого рода мишуры и обратиться к своим духовным корням, сообщает портал 62info.Ru.

«Наше время — это время тяжелых испытаний для нашей страны, для всех русских людей, которые проживают на пространствах Святой Руси. Льется кровь, людей лишают жизни, люди терпят ущерб, остаются без близких, без всякого имущества. И у многих людей возникает вопрос — когда же настанет прочный мир? Мы слышим от руководства нашей страны, что мир наступит тогда, когда будут устранены первопричины конфликта. Очень правильные слова, поистине слова золотые. Но, помимо политической составляющей, есть и духовные причины», — отметил глава Рязанской епархии.

Владыка Марк призвал россиян обратить внимание на свою жизнь, поступки, побуждения и вернуться к духовным ценностям. «Наши предки говорили: „по грехам нашим Господь послал это нам“. Видя тягостную и наполненную грехами жизнь нашего народа, можно сказать — воистину так! Посмотрите, как живут люди, куда они стремятся: расслабиться, повеселиться; лишить жизни детей, находящихся в утробе матери. И всё это происходит в нашей стране сегодня, когда русские люди умирают. Мы стремимся жить по своим понятиям, в угоду себе».

Именно такое отношение к жизни митрополит Марк назвал духовным фундаментом происходящих ныне ужасных событий. «Для того, чтобы наступил мир, нужно хотя бы вступить на новый путь; на путь духовный; на путь, который ведёт к восстановлению ценностей, правильного отношения к жизни. Вот этого и ждёт от нас Господь. Бог способен даровать мир, но мы ещё к этому пока не вполне готовы. И только покаяние и исправление способны вызвать милость Божию в том, чтобы дать нам прочный и неотъемлемый мир», — констатировал глава Рязанской епархии.

Русская линия