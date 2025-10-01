Православные иерархи и ряд Предстоятелей со всего мира решили собраться в Греции, чтобы обсудить «вызовы искусственного интеллекта»…

Элладская Православная Церковь вслед за Фанаром признала украинских раскольников, а потому демонстративно не замечает жестоких гонений на верующих и духовенство Украинской Православной Церкви. В Афинах пытаются заставить всех думать, что православный мир якобы беспокоят куда более «важные» вопросы, чем притеснение верующих на Украине, но все понимают, что это не так.

На этом фоне было удивительно наблюдать, как на научную конференцию журнала «Theologia» Священного Синода Элладской Православной Церкви, съезжаются православные иерархи со всего православного мира. Ключевой темой мероприятия, собравшего пять Предстоятелей Поместных Православных Церквей, стали «вызовы, связанные с развитием искусственного интеллекта и цифровой трансформацией», сообщает портал Raskolam.net.

В работе конференции приняли участие Константинопольский Патриарх Варфоломей, Патриарх Болгарский Даниил, Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним, Архиепископ Кипрский Георгий и Архиепископ Албанский Анастасий, а также иерархи, представляющие другие Поместные Церкви. Мероприятие продлится несколько дней и призвано продемонстрировать, как Православие может «творчески участвовать в диалоге с наукой и технологиями, не отказываясь от своей роли духовного наставника».

Конечно же, председательствовал на нём глава Фанара, который в своём приветственном слове подчеркнул, что богословие должно передавать «послание Евангелия в целости», адаптируясь к современным условиям, но не изменяя своей сути. «Никогда в истории человечество не переживало таких радикальных потрясений в своем образе жизни, как в наше время. Технологии переопределяют политику, искусство, личные отношения и нашу повседневную жизнь», — отметил Патриарх Варфоломей. Глава Фанара также предостерег от фундаментализма, рожденного из-за страха перед быстрыми переменами, и подчеркнул, что «никакие технологии не могут дать реальный смысл жизни».

Ни слова о том, что в это самое время происходит с верующими Украинской Православной Церковью, и почему православный мир до сих пор продолжает быть расколот, никто из участников форума, конечно же, не сказал.

