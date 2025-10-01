Целью форума является стремление обратить внимание на неразрывную связь творчества русских писателей с православной верой…

1 октября 2025 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялось открытие православной книжной выставки-форума «Радость Слова», сообщает сайт Тамбовской епархии.

Организаторами выставки выступили Издательский совет Русской Православной Церкви, министерство культуры Тамбовской области, министерство образования и науки Тамбовской области, Тамбовская епархия.

В рамках проведения форума состоялось принесение ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца в город Тамбов. Перед открытием выставки в Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина был совершен молебен.

Ведущим торжественной церемонии открытия стал куратор просветительских проектов Издательского Совета Русской Православной Церкви иерей Андрей Степанов.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Издательского Совета митрополит Калужский и Боровский Климент, который обратил внимание слушателей на неразрывную связь творчества русских писателей с православной верой и духовно-нравственными основами культуры народа. Владыка призвал всех чаще читать Евангелие, чтобы лучше понимать русскую литературу и культуру.

Митрополит Калужский и Боровский Климент вручил главе Тамбовской митрополии митрополиту Тамбовскому и Рассказовскому Феодосию медаль преподобного Епифания Премудрого I степени за заботу о духовном просвещении региона и популяризацию православной литературы в современном обществе.

К собравшимся также обратились митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий и заместитель главы Тамбовской области Н.Н. Федосеенков.

После церемонии открытия священник Андрей Степанов провел для почетных гостей экскурсию по книжной экспозиции, где были представлены богословские, богослужебные, исторические, детские и другие издания.

В рамках открытия выставки-форума «Радость Слова» гости также смогли осмотреть экспозицию «Святитель Тихон», посвященную 100-летию со дня блаженной кончины Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона.

В первый день работы выставки-форума в актовом зале Тамбовской областной универсальной научной библиотеке имени А.С. Пушкина состоялась конференция «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Мероприятие было посвящено важным юбилейным датам 2025 года: 100-летию со дня блаженный кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На конференции с докладами выступили митрополит Климент, митрополит Феодосий, Лауреат Патриаршей литературной премии В.Н. Николаев, ведущий специалист Сектора выставок Издательского совета священник Андрей Степанов, специалист Сектора выставок Издательского совета диакон Николай Кречетов.

Встреча продолжилась презентацией новых книг Святейшего Патриарха Кирилла, выпущенных Издательством Московской Патриархии, которую провел иерей Андрей Степанов.

Комплекты представленных книг были переданы в библиотечный фонд Тамбовской духовной семинарии.

Все участники мероприятия получили в подарок книги митрополита Климента «Семья. Принципы счастья».

Далее в актовом зале Тамбовской духовной семинарии состоялась лекция секретаря Синодальной комиссии по биоэтике протоиерея Александра Абрамова на тему: «Достоинство человека в технологическом мире: вопросы искусственного интеллекта».

В первый день выставки-форума также состоялась творческая встреча с Лауреатом Патриаршей литературной премии В.Н. Николаевым и показ документального фильма «Голгофа Патриарха Тихона».

