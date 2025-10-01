Преподобный Иларион (в миру Родион Никитич Пономарёв) родился в пасхальную ночь с 8 на 9 апреля 1805 года в семье Никиты и Евфимии Пономарёвых. Всё детство и юность его прошли в родительском доме в Новохопёрском уезде Воронежской губернии. Родион в детстве был тихого, кроткого нрава. Будучи при этом ещё и неловким, он редко играл со своими сверстниками, любил сидеть дома и помогал отцу в его ремесле. Мать Родиона предрекала отроку с семилетнего возраста монашество. Он ещё с детства чувствовал в себе стремление стать монахом и думал, что портновское ремесло ему пригодится в монашеской жизни.

В 1829 году, будучи 24 лет от роду, Родион переехал с семейством в город Саратов, где провел девять лет жизни. Будучи ревнителем благочестия, он неотступно следовал уставам Церкви и отечески назидал за нравственностью и неуклонным исполнением христианских обязанностей рабочими своей артели.

В Саратове под покровительством епископа Иакова Родион Никитич мужественно боролся с раскольниками различных толков за чистоту Православия. Постепенно, с духовной зрелостью, приходит и окончательная решимость оставить всё и последовать Христу. Ещё не зная, какую выбрать обитель, Родион часть 1837-го и весь 1838 годы проводит в поездках по замечательнейшим монастырям России. Посетив многие обители, он успокоился духом лишь в Козельской Оптиной пустыни, обретя то, что искал на протяжении почти двух лет, — старческое окормление и духоносных мужей, способных с Божией помощью и его соделать достойным наследником Небесного Царствия. 13 марта 1839 года он был уже принят в число скитской братии.

В то время в монастыре пребывали блаженные старцы Леонид и Макарий. Родиона поселили на жительство по соседству с келией бывшего валаамского игумена отца Варлаама, оказавшего благодетельное влияние на будущего старца. Исповедовались братья у преподобного Макария, вместе с тем Родион ежедневно ходил на откровение помыслов в монастырь к старцу Леониду. После назначения 1 декабря 1839 года преподобного Макария скитоначальником Родион был избран им в келейники и в этом послушании пробыл в течение двадцати лет, то есть до дня блаженной кончины старца Макария в 1860 году. Взяв на себя спасительный крест послушничества, возрастая во внутреннем делании, преподобный Иларион всемерно понуждал себя к несению и телесных трудов. Кроме послушаний, которые преподобный Иларион нёс как келейник своего старца, он также по нуждам скитской братии и хозяйства был огородником, садовником, варил квас, пёк хлебы, занимался на пасеке уходом за пчёлами.

В последние дни своей жизни старец Макарий благословил преподобного Илариона продолжать старческую деятельность, вручив его духовному руководству многих из своих духовных детей, чем подчеркнул преуспеяние преподобного Илариона во внутреннем делании. Приняв от своего старца это послушание, преподобный старец Иларион нёс его до последнего дня жизни.

С 8 апреля 1863 года, на старца Илариона было возложено новое послушание: он был назначен начальником скита и общим духовником монастыря. Истинным пастырем добрым был преподобный старец Иларион: во всякое время, даже в последние дни тяжёлой своей предсмертной болезни, заботился он о своих чадах и был всегда готов прийти на помощь их духовным и житейским нуждам. При занятиях с братством обители у старца не было отказа никому и из посторонних посетителей. Горя любовью к святой вере православной, старец каждого приезжавшего в обитель неверного или раскольника вразумлял и обращал к Матери-Церкви.

Верность и любовь к Милосердному Спасителю Господу Иисусу Христу, самоотверженное следование по пути евангельских заповедей Его сделали сердце смиренного старца вместилищем многих даров Духа Святого, которые в изобилии изливались на прибегавших к его помощи. Наряду с благодатным даром духовного рассуждения преподобный Иларион имел дар прозорливости, был мужем учительным, ведущим истинно подвижническую жизнь. Однако не только почитание и любовь выпадали на его долю, но иногда и хулу и клевету приходилось терпеть преподобному. Но всё это он переносил с великим смирением и снисхождением ко всем немощам людским.

В 1870 году здоровье старца ухудшилось, но несмотря на это он посещал все богослужения. 4 марта 1872 года, в субботу Великого поста, старец служил последнюю литургию. В воскресенье 5 марта старец слёг окончательно, а 9 марта был пострижен в схиму с сохранением имени Иларион. За четыре недели преподобный предсказал день своей кончины. Наконец 18 сентября/1 октября 1873 года, причастившись Святых Таин, старец мирно почил о Господе в половине шестого утра в полном сознании и памяти. Видевшие преподобного Илариона на смертном одре зрели перед собой пример удивительного смирения, кротости и терпения.

Сегодня день памяти активного участника монархического движения, депутата IV Государственной Думы протоиерея Михаила Владимировича Митроцкого, принявшего мученическую кончину в 1937 г. Он родился 11 августа 1883 г., окончил Холмскую духовную семинарию и в 1908 г. Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Служил законоучителем гимназии, Киевским епархиальным миссионером. Был членом Союза Русского Народа, в 1910 г. избран членом Совета Киевского губернского отдела СРН. В 1912 г. избран депутатом 4-й Государственной Думы от Киевской губернии, стал членом фракции русских националистов, в Думе выступал в защиту прав Русской Православной Церкви и национальных интересов русского народа. Придерживался взглядов, согласно которым единение православного духовенства и патриотически настроенных мирян, т. е. черносотенцев является не преступлением духовенства, а добросовестным исполнением им гражданского долга. Митроцкий был борцом за народную трезвость, редактировал ежемесячный журнал «Отрезвление», издававшийся в Петербурге в 1914 г. В годы Первой мировой войны священник лазарета Госдумы, работавшего на фронте. После раскола фракции русских националистов в августе 1915 г. остался в право-консервативной её части под председательством П.Н.Балашева. Митроцкий был автором представленной Императору Николаю II записки от «православных русских кругов г. Киева» (январь 1917 г.), охарактеризованной Государем как «достойной внимания». В Записке обращалось внимание на преступную антигосударственную деятельность большинства Думы, т. е. Прогрессивного блока, земских и городских союзов, еврейства и «интернациональной прессы», разрушающих престиж власти и Церкви и толкающих страну к революции. «Во имя блага отечества, во имя победы над врагом» Митроцкий просил Государя «поставить Государственную Думу на указанное ей основными законами место» или «по причине её абсолютного нежелания работать в условиях существующего государственного строя» вовсе распустить Думу.

После революции служил в сане протоиерея в Петрограде, преподавал в Петроградском Богословском институте (ПБИ), одновременно руководил миссионерским кружком, после закрытия ПБИ преподавал на Высших богословских курсах. В 1927 г. арестован, узник Соловецкого лагеря (1927−1930). В лагере работал конторщиком (подшивал бумаги). По воспоминаниям писателя О.В. Волкова, отбывавшего заключение в том же лагере, о. Митроцкий являлся на Соловках человеком почти легендарным. «Ни десятилетний срок, ни пройденные испытания не отучили отца Михаила радоваться жизни. Эта его расположенность — видеть её доброе начало — передавалась и его собеседникам: возле него жизнь и впрямь казалась светлее». Удивлял заключенных своим смирением, по-детски непосредственной верой. «Думаю, настало время, — говорил о. Михаил, — когда Русской Православной Церкви нужны исповедники. Через них она очистится и прославится. В этом Промысл Божий. Ниспосланное испытание укрепит веру. Слабые и малодушные отпадут. Зато те, кто останется, будут её опорой, какой были мученики первых веков». 31 декабря 1929 г. перевезён из Соловецкого лагеря в Ленинград для дополнительного дознания о его «контрреволюционной деятельности» (привлечен к т.н. «делу Академии Наук»). 10 мая 1931 г. приговорён к расстрелу, заменённому 10 годами заключения, снова отправлен на Соловки. Далее сведения об о. Михаиле теряются. Известно лишь, что в 1937 г. он проживал у брата священника А.В. Митроцкого в с. Домкино Фировского района Калининской области. В августе 1937 г. был в очередной раз арестован, областная тройка УНКВД 29 сентября 1937 г. приговорила о. Михаила к расстрелу «за антисоветскую агитацию». Вскоре был расстрелян и его брат.

