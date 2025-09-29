В Ульяновской области разрабатывают закон о защите нерождённых детей

В Ульяновской области готовится закон о защите жизни нерожденных детей. Эта законодательная инициатива стала центральной темой заседания регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, которое провел митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, сообщает портал Ulyanovsk.express.

Поводом для решительных мер стали шокирующие статистические данные: с 1991 по 2021 год в России было совершено более 50 миллионов абортов, и страна до сих пор остаётся одним из мировых лидеров по этому показателю. Митрополит Лонгин подчеркнул, что выход из демографического кризиса требует незамедлительных и системных мер.

Практическим шагом станет создание в женских консультациях региона сети специальных кабинетов. Их главная задача — проведение индивидуальных бесед с каждой женщиной, планирующей сделать аборт. Цель этих консультаций — убедить её сохранить ребёнка, оказав необходимую поддержку.

Закону предшествовала масштабная общественная кампания, развернутая в области. В её рамках уже действуют:

— благотворительный проект «Спасибо, мама», в рамках которого происходит вручение подарков беременным на ранних сроках;

— cоциальная реклама «Он — человек» с изображениями нерожденных детей на городских билбордах;

— показы документального фильма «Мамино письмо» о последствиях абортов для молодежи и медработников;

— прямые визиты активистов в частные клиники с требованием отказаться от заработка на абортах.

Как сообщили участники заседания, при разработке закона будет изучен опыт других регионов — Нижегородской области, Мордовии и Крыма. Таким образом, Ульяновская область намерена закрепить на законодательном уровне комплекс мер, направленных на кардинальное изменение подхода к абортам.

