В Ульяновской области разрабатывают закон о защите нерождённых детей
Проблему обсудили на заседании регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора…
В Ульяновской области готовится закон о защите жизни нерожденных детей. Эта законодательная инициатива стала центральной темой заседания регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора, которое провел митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин, сообщает портал Ulyanovsk.express.
Поводом для решительных мер стали шокирующие статистические данные: с 1991 по 2021 год в России было совершено более 50 миллионов абортов, и страна до сих пор остаётся одним из мировых лидеров по этому показателю. Митрополит Лонгин подчеркнул, что выход из демографического кризиса требует незамедлительных и системных мер.
Практическим шагом станет создание в женских консультациях региона сети специальных кабинетов. Их главная задача — проведение индивидуальных бесед с каждой женщиной, планирующей сделать аборт. Цель этих консультаций — убедить её сохранить ребёнка, оказав необходимую поддержку.
Закону предшествовала масштабная общественная кампания, развернутая в области. В её рамках уже действуют:
— благотворительный проект «Спасибо, мама», в рамках которого происходит вручение подарков беременным на ранних сроках;
— cоциальная реклама «Он — человек» с изображениями нерожденных детей на городских билбордах;
— показы документального фильма «Мамино письмо» о последствиях абортов для молодежи и медработников;
— прямые визиты активистов в частные клиники с требованием отказаться от заработка на абортах.
Как сообщили участники заседания, при разработке закона будет изучен опыт других регионов — Нижегородской области, Мордовии и Крыма. Таким образом, Ульяновская область намерена закрепить на законодательном уровне комплекс мер, направленных на кардинальное изменение подхода к абортам.