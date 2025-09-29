Предоставление ежегодной налоговой выплаты семьям, имеющим двух и более детей, начнётся в 2026 году, в дальнейшем нужно рассмотреть возможность, при которой налоговая нагрузка на семьи будет дифференцированной в зависимости от количества детей. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, сообщает ТАСС.

С 2026 года в России появится семейная налоговая выплата. Её смогут получить родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных прожиточных минимумов, имущество соответствует установленным критериям, а у потенциального получателя нет долгов по алиментам. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Проект федерального бюджета России на 2026−2028 гг. со следующего года предусматривает предоставление ежегодной выплаты семьям, имеющим двух и более детей.

«В новом бюджете предусмотрены средства на ежегодную семейную налоговую выплату. На мой взгляд, это только начало, и нам стоит в будущем задумываться о переходе на системное семейное налогообложение, учитывающее снижение налоговой нагрузки с вступлением в брак и увеличением числа детей. Подход, направленный на поддержку семей, имеющих двух и более детей, важен, но, считаю, в дальнейшем следует предусмотреть дифференцированную шкалу», — сказал он.

Рыбальченко добавил, что сам механизм выплаты должен быть скорректирован после оценки того, как этот инструмент повлияет на благополучие семей.

Русская линия