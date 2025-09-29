В мае 2025 года Сербская Православная Церковь причислила епископа Далматинского к лику святых…

20 сентября 2025 года в православном храме Успения Пресвятой Богородицы, который некогда был частью католического бенедиктинского женского монастыря, в хорватском городе Шибеник были обретены мощи недавно причисленного к лику святых Сербской Православной Церкви святителя Никодима (Милоша), епископа Далматинского, сообщает Православие.Ru.

На торжественной церемонии открытия мощей присутствовало духовенство Далматинской епархии Сербской Православной Церкви, а также все преподаватели и студенты Духовной семинарии в честь Трех Святителей при монастыре Крка. Богослужение возглавил митрополит Далматинский Никодим (Косович).

Святитель Никодим (Милош; 1845−1915) был епископом Далматинским и Истрийским, известным богословом и ученым-канонистом, автором более 180 трудов, включая «Правила Святой Православной Церкви с толкованиями», а также занимал пост ректора Белградской духовной семинарии. Он был причислен к лику святых Архиерейским Собором СПЦ в мае 2025 года.

Владыка Никодим призвал верующих собраться 4 октября в храме Успения Божией Матери на торжества прославления святителя Никодима (Милоша), когда Церковь впервые будет отмечать день памяти этого великого исповедника веры и богослова, чьи авторитет и влияние в масштабах всей Сербской Церкви трудно переоценить.

В мае 2025 года, помимо святителя Никодима, Сербская Церковь представила следующий список святых подвижников:

— Протосинкел Кирилл (Цветкович), духовник Бездинского и Далматинско-Бокского монастырей (память: 29 сентября/12 октября);

— Михайло Барбич, приходской священник из Кртоли (память: 9/22 января);

— Отец Илия Родич (память: 26 апреля/9 мая);

— Монах-мученик Йован из Сьеницы (память: 28 июля/10 августа);

— Блаженная Анна, мать святителя Василия Острожского (память: 30 апреля/13 мая);

— Мученики Решковаца, пострадавшие от рук турок в 1688 году (память: 21 апреля/4 мая);

— Мученики Рманьские (память: 28 августа/10 сентября);

— Мученики Гаравичские и Бихачско-Петровацкие (память: 14/27 июля).

Русская линия