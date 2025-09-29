В Хорватии обретены мощи святителя Никодима (Милоша)
В мае 2025 года Сербская Православная Церковь причислила епископа Далматинского к лику святых…
20 сентября 2025 года в православном храме Успения Пресвятой Богородицы, который некогда был частью католического бенедиктинского женского монастыря, в хорватском городе Шибеник были обретены мощи недавно причисленного к лику святых Сербской Православной Церкви святителя Никодима (Милоша), епископа Далматинского, сообщает Православие.Ru.
На торжественной церемонии открытия мощей присутствовало духовенство Далматинской епархии Сербской Православной Церкви, а также все преподаватели и студенты Духовной семинарии в честь Трех Святителей при монастыре Крка. Богослужение возглавил митрополит Далматинский Никодим (Косович).
Святитель Никодим (Милош; 1845−1915) был епископом Далматинским и Истрийским, известным богословом и ученым-канонистом, автором более 180 трудов, включая «Правила Святой Православной Церкви с толкованиями», а также занимал пост ректора Белградской духовной семинарии. Он был причислен к лику святых Архиерейским Собором СПЦ в мае 2025 года.
Владыка Никодим призвал верующих собраться 4 октября в храме Успения Божией Матери на торжества прославления святителя Никодима (Милоша), когда Церковь впервые будет отмечать день памяти этого великого исповедника веры и богослова, чьи авторитет и влияние в масштабах всей Сербской Церкви трудно переоценить.
В мае 2025 года, помимо святителя Никодима, Сербская Церковь представила следующий список святых подвижников: