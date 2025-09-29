Ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова, заместитель главы Всемирного русского народного собора Александр Щипков в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» объяснил причину избирательной мобилизации священнослужителей на Украине, а также поделился своими размышлениями по ряду других актуальных тем, сообщает Патриархия. Ru со ссылкой на Вести.Ru.

По его словам, практика избирательного подхода к мобилизации духовенства на Украине имеет давнюю историю. Еще во времена Гражданской войны противники Православия использовали схожие методы: протестантским священнослужителям предоставляли отсрочку от призыва, в то время как православных священников направляли в армию.

«Мало кто знает, но во время Гражданской войны в нашем Отечестве была эта беда. Большевики дали бронь всем протестантским деноминациям и структурам. Все остальные, ну православные, которые было подавляющее большинство, призывались в ряды Красной армии, а протестанты были освобождены», — рассказал Александр Щипков.

Он отметил, что протестантские историки сами называют 20-е годы XX века «золотым веком» русского протестантизма, подчеркивая резкий контраст между положением православных священнослужителей, которых отправляли на войну и неприкасаемыми протестантами.

«То, что сейчас происходит на Украине, это то же самое. Своих освобождаем, а тех, кого мы хотим уничтожить, мы будем призывать. Логика очень проста», — подчеркнул Александр Щипков.

Эксперт также предположил, что темой состоявшейся 15 сентября в Белом доме встречи Патриарха Константинопольского Варфоломея с президентом США Дональдом Трампом могла быть ликвидация канонической Украинской Православной Церкви.

«Мы не знаем, о чем они говорили, но, скорее всего, шла речь о том, каким образом будет окончательно уничтожена структура Украинской Православной Церкви. <…> Они создадут одну, две, три структуры таких псевдоцерквей», — предположил гость передачи.

По его мнению, православных верующих Украины ждут сложные времена, но многие будут стойко исповедовать веру, несмотря на гонения, которых уже немало среди духовенства и мирян, кто-то предаст, другие под давлением перейдут в раскольническую «Православную церковь Украины» (ПЦУ) или другие новые структуры. Главное, что нужно осознать: за этим стоит глобальное противостояние мирового протестантизма русскому Православию, считает А. Щипков.

«За этим стоит сложнейший процесс противостояния мирового протестантизма русскому Православию. Вот фундамент. Поэтому я не устаю говорить: когда мы ведем переговоры с той стороной, мы обязательно одним из пунктов должны поднимать религиозную проблему, что постоянно делает Владимир Путин. Глядя на украинскую ситуацию, мы должны понимать, что в корне за этим стоят попытки протестантизма уничтожить Православие», — подчеркнул эксперт.

Александр Щипков добавил, что Украинская Православная Церковь подверглась гонениям по тщательно спланированному плану западных спецслужб, который стал реализовываться в первое президентство Трампа. Осуществление этого плана привело к созданию ПЦУ при активной поддержке Соединенных Штатов, которые, по его мнению, фактически поставили Вселенский Патриархат (Константинопольскую Православную Церковь) под свой контроль.

Русская линия