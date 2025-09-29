Встреча произошла в Греции, куда глава Болгарского Патриархата прибыл для участия в международной конференции…

29 сентября 2025 года в греческих Салониках прошла встреча Константинопольского Патриарха Варфоломея и Болгарского Патриарха Даниила, известного своей принципиальной позицией по вопросу непризнания украинских раскольников, сообщает СПЖ.

Сообщается, что Патриархи обсудили вопросы межправославного характера. Также Первоиерархи отметили многовековые духовные связи Константинопольского Патриархата с православным болгарским народом, а также сошлись во мнении о важности богословского образования в современную эпоху.

«Болгарский Патриарх Даниил выразил надежду на возобновление работы Халкинской духовной школы, закрытой 54 года назад. Встреча длилась более часа и прошла в атмосфере братства и сердечности. В завершение два Патриарха обменялись символическими подарками», — пишет болгарский филиал СПЖ.

По приглашению Архиепископа Афинского Иеронима Патриарх Даниил принимает участие во Второй международной научной конференции, посвященной столетию журнала «Богословие». На форуме он выступит с докладом, посвященным современным технологиям, искусственному интеллекту и их влиянию на жизнь человека.

