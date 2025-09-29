Святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси, по происхождению болгарин, подвизался на Афоне. Своей благочестивой жизнью и образованием он обратил на себя внимание Константинопольского Патриарха Филофея, который в 1375 году посвятил его в митрополиты всея Руси.

В Москве святитель Киприан терпел многие скорби от великого князя Димитрия Иоанновича и потому первое время жил или в Литве, или в Константинополе. Великий князь, негодуя на патриарха, объявил, что Русская Церковь, пока жив святитель Алексий, не будет иметь иного пастыря. Лишь в 1390 году святитель был принят в Москве как Первосвятитель.

Между тем, России угрожала страшная буря. Тамерлан опустошал южные области и приближался (в 1395 г.) к Москве, разорив многие города. Но, устрашенный чудесным видением во сне, повернул от Москвы на юг. Русские люди не могли приписать это ни чему иному, как перенесению чудотворного образа Божией Матери из Владимира в Москву, ибо отступление татар случилось в тот же самый час, когда этот образ был встречен митрополитом Киприаном на Кучковом поле.

В том же 1395 году святитель вынужден был ехать в Новгород уговаривать новгородцев, которые не хотели зависеть в судных делах от митрополита. Попытка святителя была неудачною, впрочем, смягченный ласками и дарами жителей, он выехал мирно, благословил народ и архиепископа. В это время великий князь Литовский Витовт вознамерился отторгнуть от России ее древнее достояние. В Смоленске, в 1396 г., съехались великие князья Московский и Литовский — определять границы своих владений. С ними был и святитель Киприан, ходатайствуя в пользу Церкви. Князь Витовт, дав слово не притеснять православной веры, оставил владыку главою духовенства в подвластной ему России, и митрополит, уехав в Киев, жил там 18 месяцев.

Возвратясь в Москву, святитель Киприан проводил жизнь в уединении вне столицы, в селе Голенищеве. Часто удалялся он для уединенного моления в пустынь, отстоящую от города Гороховца на 62 версты. Там, на берегу озера, построил святитель церковь Спасителя, и тем положил основание монастырю, известному под именем Святоезерского. Скончался святой в 1406 г. Мощи его, обретенные в 1472 г., почивают в московском Успенском соборе под спудом.

Сегодня мы также вспоминаем героя Отечественной войны 1812 года, генерала от кавалерии Н.Н.Раевского, скончавшегося в 1829 году. Генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский родился 14 сентября 1771 г. Записанный еще в младенчестве в военную службу, двадцати лет от роду Раевский был уже полковником лейб-гвардии Семеновского полка. Участвовал в военных действиях против турок и поляков; позже, командуя Нижегородским драгунским полком, был при взятии Дербента (1796).

Оклеветанный перед Императором Павлом, Раевский на некоторое время был уволен от службы. Однако уже во время кампании 1807 г. он находился в авангарде под начальством кн. П.И.Багратиона и командовал егерской бригадой. В ходе Русско-шведской войны 1808 г. Раевский одержал над шведами ряд блестящих побед. В 1810 году, командуя корпусом, особенно отличился при осаде Силистрии. В 1812 г., командуя в армии Багратиона одной из дивизий, задерживал наступление Наполеона.

Под Смоленском Раевский в течение суток защищал город от превосходящих по численности сил неприятеля. Во время Бородинского сражения Раевский с своим корпусом стоял на правом фланге левого крыла армии, против которого устремлены были почти все силы французов. Блестящая защита редута, получившего его имя, создала Раевскому всероссийскую славу. Под Малоярославцем он вместе с Дохтуровым успешно защищал Калужскую дорогу; в сражении под Красным много содействовал окончательному поражению наполеоновской армии. В 1813 г. Раевский участвовал в сражениях под Бауценом, Дрезденом, Кульмом, Лейпцигом (во время последнего был ранен пулею в грудь, но оставался на лошади до конца битвы). В 1814 г. под Бар-Сюр-Обом командовал армией вместо раненого гр. Витгенштейна; под Арсисом после кровопролитной битвы первым вошел в город, а затем преследовал неприятеля до Парижа. После окончания войны с Наполеоном, Раевский командовал корпусом на юге России, с 1824 г. в отставке. Был в дружественных отношениях с А.С.Пушкиным. В 1826 г. Раевский был назначен членом Государственного совета. Скончался 16 сентября в одном из сел Киевской губернии.

