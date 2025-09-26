30 сентября Апелляционный административный суд Киева начнёт рассмотрение иска Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести против Киевской Митрополии…

На Украине пройдёт первое заседание суда по делу о ликвидации Киевской Митрополии УПЦ

30 сентября 2025 года в помещении Шестого апелляционного административного суда Киева состоится первое судебное заседание по делу № 855/11/25, открытому по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести против Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил адвокат протоиерей Никита Чекман 26 сентября 2025 года, передаёт портал «Православная жизнь».

ГЭСС намерена через суд добиться прекращения деятельности религиозного административного центра Украинской Православной Церкви, который руководит епархиями, приходами, монастырями, духовными школами, братствами и другими религиозными организациями.

«Рассмотрение этого дела имеет исключительное значение для миллионов граждан Украины и тысяч религиозных организаций, входящих в состав Украинской Православной Церкви», — отметил протоиерей Никита Чекман.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, интересы Киевской Митрополии будет представлять Адвокатское Бюро Никиты Чекмана. Команда защитников просит молитв и поддержки.

Судебное заседание 30 сентября начнется в 11:40 по адресу: г. Киев, ул. Князей Острожских, 8, корпус 30, Шестой апелляционный административный суд.

Заседание будет открытым.

Русская линия