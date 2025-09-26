Русская линия
Сводка новостей от 26 сентября 2025

На Украине пройдёт первое заседание суда по делу о ликвидации Киевской Митрополии УПЦ
30 сентября Апелляционный административный суд Киева начнёт рассмотрение иска Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести против Киевской Митрополии…

Апелляционный административный суд Киева30 сентября 2025 года в помещении Шестого апелляционного административного суда Киева состоится первое судебное заседание по делу № 855/11/25, открытому по иску Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести против Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви. Об этом сообщил адвокат протоиерей Никита Чекман 26 сентября 2025 года, передаёт портал «Православная жизнь».

ГЭСС намерена через суд добиться прекращения деятельности религиозного административного центра Украинской Православной Церкви, который руководит епархиями, приходами, монастырями, духовными школами, братствами и другими религиозными организациями.

«Рассмотрение этого дела имеет исключительное значение для миллионов граждан Украины и тысяч религиозных организаций, входящих в состав Украинской Православной Церкви», — отметил протоиерей Никита Чекман.

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, интересы Киевской Митрополии будет представлять Адвокатское Бюро Никиты Чекмана. Команда защитников просит молитв и поддержки.

Судебное заседание 30 сентября начнется в 11:40 по адресу: г. Киев, ул. Князей Острожских, 8, корпус 30, Шестой апелляционный административный суд.

Заседание будет открытым.

Святейший Патриарх Кирилл: Хотел бы поблагодарить Александра Бастрыкина за вклад в обсуждение темы массовой миграции на различных публичных площадках
Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Следственный комитет России и вновь высказался по наиболее острым проблемам российского общества...

Украинские власти завели уголовное дело против митрополита Горловского Митрофана
Архипастыря обвиняют в «оправдании агрессии России». Владыке грозит тюремный срок до 5 лет с конфискацией имущества...

В Печорах открылся первый в России Паломнический центр для ветеранов СВО
Братия Псково-Печерского монастыря будет осуществлять особое духовное попечение над всеми посетителями центра — ветеранами и членами их семей...

В Костромской области студентки с детьми будут получать ежемесячную выплату
Законопроект разработан по инициативе губернатора области Сергея Ситникова...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Авраамия Палицына и А.А.Римского-Корсакова...

