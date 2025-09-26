Архипастыря обвиняют в «оправдании агрессии России». Владыке грозит тюремный срок до 5 лет с конфискацией имущества…

Украинские власти завели уголовное дело против митрополита Горловского и Славянского Митрофана и заочно сообщили владыке о подозрении в «оправдании российской агрессии против Украины». Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передаёт СПЖ.

По данным следствия, в мае 2024 года владыка Митрофан «дал интервью съемочной группе одного из пропагандистских телеканалов, в котором оправдывал действия оккупантов». За это архипастырю теперь грозит серьёзный срок на территории Украины.

Всех, кто хоть в какой-то мере сомневается в украинской версии начала военных действий на Донбассе, украинские власти кидают в тюрьму. Специально для этого была принята 436 статья часть 2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация её участников»).

В настоящее время митрополит Митрофан объявлен в розыск. В случае его задержания владыку грозит тюремный срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Русская линия