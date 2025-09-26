Русская линия
Сводка новостей от 26 сентября 2025

Украинские власти завели уголовное дело против митрополита Горловского Митрофана
Архипастыря обвиняют в «оправдании агрессии России». Владыке грозит тюремный срок до 5 лет с конфискацией имущества…

Митрополит Горловский МитрофанУкраинские власти завели уголовное дело против митрополита Горловского и Славянского Митрофана и заочно сообщили владыке о подозрении в «оправдании российской агрессии против Украины». Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передаёт СПЖ.

По данным следствия, в мае 2024 года владыка Митрофан «дал интервью съемочной группе одного из пропагандистских телеканалов, в котором оправдывал действия оккупантов». За это архипастырю теперь грозит серьёзный срок на территории Украины.

Всех, кто хоть в какой-то мере сомневается в украинской версии начала военных действий на Донбассе, украинские власти кидают в тюрьму. Специально для этого была принята 436 статья часть 2 Уголовного кодекса Украины («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация её участников»).

В настоящее время митрополит Митрофан объявлен в розыск. В случае его задержания владыку грозит тюремный срок до 5 лет с конфискацией имущества.

Святейший Патриарх Кирилл: Хотел бы поблагодарить Александра Бастрыкина за вклад в обсуждение темы массовой миграции на различных публичных площадках
Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Следственный комитет России и вновь высказался по наиболее острым проблемам российского общества...

В Печорах открылся первый в России Паломнический центр для ветеранов СВО
Братия Псково-Печерского монастыря будет осуществлять особое духовное попечение над всеми посетителями центра — ветеранами и членами их семей...

В Костромской области студентки с детьми будут получать ежемесячную выплату
Законопроект разработан по инициативе губернатора области Сергея Ситникова...

На Украине пройдёт первое заседание суда по делу о ликвидации Киевской Митрополии УПЦ
30 сентября Апелляционный административный суд Киева начнёт рассмотрение иска Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести против Киевской Митрополии...

