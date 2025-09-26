Сегодня мы вспоминаем русского политического деятеля и писателя, сподвижника Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского Авраамия Палицына, скончавшегося в 1626 году.

Дата его рождения, к сожалению, неизвестна. Мы знаем лишь, что в миру он звался Аверкием и происходил из старинной служилой дворянской семьи. В 1588 г., в царствование Иоанна Грозного он был подвергнут опале и пострижен в монахи в Соловецком монастыре, но при Царе Борисе Годунове возвращен из ссылки. В правление Царя Василия Шуйского в 1608 г. Авраамий был назначен келарем Троице-Сергиева монастыря. В 1612 г. он активно содействовал победе ополчения, возглавляемого Кузьмой Мининым и кн. Дмитрием Пожарским над польскими интервентами, призывая народ в Москве (в т.ч. казаков) к активной борьбе с иноземными захватчиками. В 1613 г. Авраамий выступал на Земском Соборе, избравшем на Царство Михаила Федоровича Романова. В 1618 г. успешно руководил защитой монастыря от войск польского королевича Владислава. С 1619 г. Авраамий проживал в Соловецком монастыре, где и скончался 13 сентября 1626 г.

Авраамий Палицын — автор популярного «Сказания об осаде Троице-Сергиева монастыря от поляков и литвы и о бывших потом в России мятежах». В них автор, говоря «о начале беды во всей России», указывает, что ее причиной было «безумное молчание» приближенных Царя Бориса Годунова, не решившихся говорить ему правду. В нем впервые в публицистике XVII в. была сделана попытка выяснить причины Смутного времени. В главах, посвященных осаде монастыря, описаны героические сцены и эпизоды, даны образы героев-крестьян, подчеркнут патриотизм русских людей. Авраамий Палицын защищал идею Самодержавной монархии и подчеркивает ее Божественное происхождение. Историческое по своему замыслу и значению «Сказание» одновременно является замечательным художественным произведением о «великой разрухе» Московского государства.

Сегодня также день памяти видного государственного деятеля, активного участника патриотического движения Александра Александровича Римского-Корсакова, скончавшегося в 1922 г. в изгнании.

Он родился 5 мая 1850 г. в старинной дворянской семье. Окончил юридический факультет Московского университета, служил по ведомству юстиции. В 1905 г. назначен Ярославским губернатором, где повел бескомпромиссную борьбу с революционным движением. В 1907 г. на губернатора было совершено покушение, к счастью, он остался жив. В 1909 г. за крайне правые убеждения был смещен П.А.Столыпиным со своего поста и назначен сенатором.

Римский-Корсаков пользовался авторитетом и популярностью в монархических кругах. Он был избран членом Главного Совета Союза Русского Народа. Это произошло в самый разгар борьбы между сторонниками А.И.Дубровина и Н.Е.Маркова. Он стал на сторону Маркова и своим авторитетом немало способствовал победе этой группы и изгнанию из Главного Совета сторонников Дубровина. Одно время Римский-Корсаков исполнял обязанности председателя Главного Совета СРН. Принимал участие в монархических съездах, большую роль сыграл в подготовке к празднованию 300-летия царствования Дома Романовых (был председателем Комитета монархических организаций по устройству празднования юбилея). Помимо СРН Римский-Корсаков принимал активное участие в деятельности Русского Собрания, был членом Совета РС.

В годы Первой мировой войны стал одним из инициаторов образования Российского общества попечения о беженцах православного вероисповедания, выступал с резкой критикой Земского и Городского союзов, Государственной Думы и Прогрессивного блока. В 1915 г. назначен членом Государственного Совета, состоял в правой группе. Римский-Корсаков принимал активное участие в Совещании монархистов в Петрограде (ноябрь 1915), был избран одним из товарищей председателя Совета монархических съездов. С осени 1915 г. на его квартире стал собираться Кружок видных правых деятелей, в котором было подготовлено несколько Записок на имя Императора Николая II с рекомендацией перейти к более решительным действиям по борьбе с революцией. В ноябре 1916 г. в Кружке была составлена Записка, которая через князя Н.Д.Голицына была передана Государю. В ней подчеркивалось, что «в настоящее время не представляется сомнений в том, что Государственная Дума при поддержке т. н. общественных организаций вступает на явно революционный путь». Правые предлагали Царю осуществить ряд решительных мер, «клонящихся к подавлению мятежа»: назначить на высшие посты только лиц, преданных Самодержавию; распустить Госдуму без указания срока ее созыва; ввести военное положение в столицах и больших городах; закрыть все органы левой и революционной печати и т. д. Записка пришлась Государю по душе, о чем свидетельствовало назначение князя Н.Д.Голицына председателем правительства.

После февральского переворота Римский-Корсаков уехал в свое имение в Витебской губернии. Он приветствовал выступление генерала Л.Г.Корнилова, выказывал готовность оказать ему полное содействие. После подавления корниловского выступления был арестован, но вскоре освобожден. После октября 1917 г. переехал в Москву, где на своей квартире проводил собрания монархистов с целью «изыскания способов спасения Царской Семьи и развития возникших на юге белых движений». В 1918 г. бежал в Ригу, участвовал в походе генерала Н.Н. Юденича на Петроград. В 1920 г. уехал в Берлин, где занял выдающееся место среди русской монархической эмиграции. В начале 1921 г. был председателем Русского Общественного Собрания в Берлине, затем членом Совета объединенных русских организаций. В марте 1921 г. был избран председателем Русского Комитета в Берлине. В 1921 г. участвовал в Съезде хозяйственного восстановления России в Рейхенгалле, был одним из товарищей председателя Съезда. Скончался в Белграде.

