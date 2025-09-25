Русская линия
В Костромской области студентки с детьми будут получать ежемесячную выплату
Законопроект разработан по инициативе губернатора области Сергея Ситникова…

Беременная студенткаГубернатор Костромской области Сергей Ситников предложил выплачивать ежемесячное денежное пособие кормящим мамам и мамам детей в возрасте до трёх лет, которые обучаются очно в профессиональной образовательной организации или вузе. Размер выплаты составит 40 процентов от величины прожиточного минимума, то есть порядка 7 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Эту меру поддержки губернатор предполагает установить с 1 января следующего года. Средства для выплат будут предусмотрены в областном бюджете.

Предполагается, что эта мера поддержки будет стимулировать женщин студенческого возраста к отказу от аборта и рождению первого ребёнка, несмотря на продолжение обучения на очном отделении.

Выплата станет дополнением ко всем федеральным мерам поддержки молодых мам до 23 лет. Её начислят, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области. И хотя её сумма пока невелика, сам по себе факт того, что власти на местах начали принимать такие меры поддержки не может не радовать.

Святейший Патриарх Кирилл: Хотел бы поблагодарить Александра Бастрыкина за вклад в обсуждение темы массовой миграции на различных публичных площадках
Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Следственный комитет России и вновь высказался по наиболее острым проблемам российского общества...

Украинские власти завели уголовное дело против митрополита Горловского Митрофана
Архипастыря обвиняют в «оправдании агрессии России». Владыке грозит тюремный срок до 5 лет с конфискацией имущества...

В Печорах открылся первый в России Паломнический центр для ветеранов СВО
Братия Псково-Печерского монастыря будет осуществлять особое духовное попечение над всеми посетителями центра — ветеранами и членами их семей...

На Украине пройдёт первое заседание суда по делу о ликвидации Киевской Митрополии УПЦ
30 сентября Апелляционный административный суд Киева начнёт рассмотрение иска Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести против Киевской Митрополии...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем Авраамия Палицына и А.А.Римского-Корсакова...

