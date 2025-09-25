Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил выплачивать ежемесячное денежное пособие кормящим мамам и мамам детей в возрасте до трёх лет, которые обучаются очно в профессиональной образовательной организации или вузе. Размер выплаты составит 40 процентов от величины прожиточного минимума, то есть порядка 7 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».

Эту меру поддержки губернатор предполагает установить с 1 января следующего года. Средства для выплат будут предусмотрены в областном бюджете.

Предполагается, что эта мера поддержки будет стимулировать женщин студенческого возраста к отказу от аборта и рождению первого ребёнка, несмотря на продолжение обучения на очном отделении.

Выплата станет дополнением ко всем федеральным мерам поддержки молодых мам до 23 лет. Её начислят, если среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Костромской области. И хотя её сумма пока невелика, сам по себе факт того, что власти на местах начали принимать такие меры поддержки не может не радовать.

Русская линия