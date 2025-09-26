25 сентября 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Следственный комитет России в Москве, где пообщался с представителями ведомства и высказался по наиболее животрепещущим проблемам российской действительности, сообщает Патриархия.Ru.

Предстоятеля Русской Православной Церкви у здания Следственного комитета встречали руководитель Управления общественно-политической работы Следственного комитета РФ Герой России генерал-майор юстиции С.В. Петров и руководитель Административного секретариата Московской Патриархии архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома.

Перед встречей с сотрудниками Следственного комитета Святейшего Патриарха приветствовал глава ведомства Александр Иванович Бастрыкин. Председатель Следственного комитета Российской Федерации поблагодарил Святейшего Владыку за уделенное время и готовность провести такую значимую для всех сотрудников встречу. Затем глава ведомства и Предстоятель Русской Церкви посетили музей Следственного комитета, где представлены экспонаты, посвященные деятельности следственных органов со времен Петра I до наших дней. Ознакомившись с экспозицией, Святейший Владыка высоко оценил деятельность ведомства в области защиты исторической памяти и патриотического воспитания молодежи. В ходе осмотра экспозиции пояснения Его Святейшеству давал научный сотрудник Московской академии Следственного комитета РФ В.А. Лопатин.

В завершение экскурсии Святейший Патриарх Кирилл оставил запись в книге почетных посетителей: «Следствие — это непременное условие и инструмент обеспечения справедливости в принятии решений о судьбе лиц, взятых под стражу в результате тех или иных совершенных ими действий. И слово „справедливость“ имеет тот же корень, что и слово „правда“. Сердечно желаю всем участникам следственных действий быть всегда на стороне правды. И, конечно, сил и духовной крепости, чтобы защищать наш народ, обеспечивая его благополучие и процветание».

Далее Святейший Владыка проследовал в киноконцертный зал Следственного комитета.

Места на сцене заняли Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин.

На встрече с Предстоятелем Русской Церкви присутствовали сотрудники центрального аппарата, территориальных следственных органов ведомства, ветераны, кадеты и курсанты образовательных организаций Следственного комитета РФ, студенты Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), почетные гости.

Также во встрече приняли участие архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла епископ Раменский Алексий, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе, духовенство Русской Православной Церкви.

Председатель Следственного комитета РФ выразил признательность Его Святейшеству за вклад в формирование морально-нравственных качеств молодого поколения и укрепление традиционных ценностей. А.И. Бастрыкин еще раз поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за присвоение церкви великомученика Никиты в Старой Басманной Слободе г. Москвы статуса главного храма Следственного комитета РФ. Глава ведомства подчеркнул, что храм стал символом духовного единства и общих благих целей сотрудников.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к присутствующим с Первосвятительским словом, в котором, в частности, коснулся темы массовой миграции.

«Теперь о некоторых проблемах, которые вызывают сейчас тревогу у большинства нашего народа. Конечно, вы их сами прекрасно знаете, но хотел бы порассуждать относительно такой проблемы, как массовая миграция, которая, с моей точки зрения, угрожает традиционной идентичности российского общества. Чем мы были сильны? Мы были сильны этой самой идентичностью. Да, мы многонациональный народ, но именно русский народ определил культурный и духовный облик нашей многонациональной страны. Наши этические принципы были сформированы нашей культурой и, не побоюсь сказать, Церковью и другими религиозными организациями, которые значительно повлияли на мировоззрение людей. Все это, несомненно, достижение нашего многонационального народа, нашей великой страны, но массовая миграция представляет теперь серьезную угрозу, — отметил Его Святейшество.

Люди, которые сюда приезжают, не всегда соответствуют по уровню бытовой культуры большинству народа, в который они влились. Вы лучше меня знаете конфликты, которые возникают на этой почве, как и то, что эти конфликты порой приводят к тяжким преступлениям. Вы, как никто другой, занимаетесь этой темой, а значит, охраняете безопасность всего нашего народа. Но вот о чем я бы задумался. Откуда вообще возникает этническая преступность? Задавая себе такой вопрос, я ответил так: причина в опасности замкнутых этнических сообществ, куда не проникает свет нашей цивилизации, нет ни духовного, ни даже политического нашего влияния.

Формирование замкнутых этнических сообществ, недоброжелательно относящихся к коренному населению России, нежелание многих мигрантов интегрироваться в российское общество, учить язык, изучать нашу культуру, их пренебрежение российскими законами — всё это является серьезной угрозой и вызовом нашему государству, обществу и особенно нашим традиционным духовно-нравственным ценностям, что очень опасно для культуры в целом и культуры межличностных отношений, которая уже давно сформировалась в России.

Поэтому хотел бы поблагодарить Следственный комитет — и главу Следственного комитета, и всех вас — за вклад в обсуждение этих вопросов на различных площадках. Одной из таких площадок был Высший Церковный Совет, где были поставлены эти задачи и в обсуждениях принимали участие ваши коллеги. Конечно, необходим общенациональный консенсус относительно тех вызовов, которые несет миграция. Наша страна успешно справлялась со страшными вызовами, связанными с внешней агрессией, и всякий раз побеждала. Но ведь то, что сегодня происходит, — это не внешняя агрессия. Эти люди, иногда получая наше гражданство, иногда не получая, создают группы, склонные к насилию ради достижения своих целей. Полагаю, что этой теме все мы должны уделять особое внимание — в первую очередь, конечно, правоохранительные органы; но и Церковь не освобождает себя от участия в решении этих проблем и готова вносить свой вклад.

Думаю, нам предстоит серьезный разговор о причинах кризисных явлений, которые возникли в нашем обществе ввиду притока мигрантов, и по культуре, и по образованию, и по вероисповеданию отличающихся от тех людей, которые традиционно составляли нашего общество. И позвольте еще раз поблагодарить Следственный комитет за внимание к сохранению русской национальной идентичности, последовательное и честное отношение к вызовам миграции. Вы вносите большой вклад в общественную дискуссию на эту тему, и в этом проявляется ваша забота. Когда я говорю «ваша забота», я имею в виду всех — от самого высокого начальства и до молодых людей, которые только вошли в эту систему, но осознают себя как полноценные ее сотрудники".

«Выражаю надежду на то, что успешное развитие взаимодействия Русской Православной Церкви с силовыми структурами, в частности — со Следственным комитетом Российской Федерации, будет и впредь приносить добрые плоды в сфере установления подлинной справедливости в нашем обществе», — заявил Святейший Владыка в завершение своего выступления.

В ходе встречи Предстоятель Русской Церкви ответил на вопросы сотрудников Следственного комитета и учащихся ведомственных образовательных организаций о нравственных авторитетах, о противодействии деструктивной идеологии среди подростков, об укреплении веры, духовной поддержке близких и другие.

Отвечая на вопрос о том, кто был для него нравственным авторитетом в молодости и помог выбрать путь служения, Святейший Патриарх поделился воспоминаниями о жизни своего деда-исповедника, прошедшего десятки тюрем и лагерей только за то, что он боролся за сохранение православной веры.

До революции дед Василий Степанович работал машинистом на Казанской железной дороге и получал большую зарплату, однако семья жила очень скромно. «И когда бабушка, его жена, стала выяснять, в чем дело, оказалось, что бόльшую часть денег он отправляет на Афон и в другие монастыри, — рассказал Предстоятель. — Поэтому семья жила небогато, хоть и не бедствовала».

«Когда в России взяла верх новая власть, деда посадили, — продолжил рассказ Святейший Владыка, — и бабушка ему говорит: „Слушай, на кого ты нас оставляешь? Шесть человек детей, как я их прокормлю?“ И дед отвечает: „Я иду страдать за Господа — и волос с вашей головы не упадет“ (ср. Лк. 21:18). И бабушка рассказывала, как брала зерно из последнего мешочка и пекла лепешечки, пока не увидела, что это зерно кончается. „Собрала я детей, — говорила бабушка, — испекла лепешечки и сказала: дети, а завтра нам уже будет нечего есть, и мы должны готовиться к тому, чтобы умереть. Вот давайте сейчас эти лепешечки съедим, помолимся и ляжем“. Мой отец хорошо помнил эту историю и подтверждал, что так и было. Легли, заснули, и вдруг какой-то громкий стук в дверь. Бабушка вскочила: „Кто там?“ — „Хозяйка, открывай, товар привезли“. Она впопыхах открывает дверь, выходит — никого нет, а рядом стоит большой мешок, и в нем зерно. Что это было — чудо Божие или просто какой-то добрый человек? Но благодаря этому мешку ваш покорный слуга сегодня разговаривает с вами. Потому что Господь действует через людей».

«Может быть, и через вашу работу Он действует, борясь за правду, за установление справедливости, ликвидацию опасных явлений в общественной жизни», — добавил Святейший Патриарх.

Еще одной темой встречи стала поддержка участников специальной военной операции. Отвечая на один из вопросов, Предстоятель подчеркнул: «Священник должен быть среди тех, кто готовится идти в бой, и священник должен находиться там, где из этого боя возвращаются, где он более всего нужен».

«Многие наши братья-священнослужители пали смертью храбрых, не оставляя свою паству. А с другой стороны, они иначе поступить не могли, — сказал Святейший Патриарх. — Так было всегда, так было до революции и так сегодня: священник должен быть со своей паствой, даже — и особенно — в тех обстоятельствах, когда есть риск для самой жизни».

«Поэтому еще раз хотел бы подчеркнуть важность присутствия Русской Православной Церкви сегодня в тех местах, где проводится специальная военная операция. И мы знаем и чувствуем, насколько это присутствие непраздно, насколько оно востребовано», — заключил Святейший Владыка.

Поблагодарив Святейшего Патриарха за интересную беседу, председатель Следственного комитета России вручил ему ведомственную медаль «За заслуги» — за большой личный вклад в укрепление духовно-нравственных основ российского общества.

Святейший Владыка передал в дар Следственному комитету икону благоверного князя Александра Невского.

«Хотел бы всей вашей дружине подарить образ святого благоверного князя Александра Невского, который в своей личности соединил политического деятеля, полководца и святого угодника. В каком-то смысле несоединимые служения: быть святым и быть полководцем, ведущим на бой свою рать, — будто бы разные планеты. А на самом деле нет! Все это соединяется — в том случае, когда целеполагание является не греховным, не бесовским, а Богом оправданным. Защита Отечества, будь то на внешнем контуре, когда идет борьба с внешним противником, будь то защита населения от преступности, — все это борьба за правду. И потому я думаю, что образ Александра Невского, борца за Божию правду и одновременно государственного деятеля, уместен в том числе и для вашего ведомства», — сказал Святейший Патриарх Кирилл.

Всем присутствующим были вручены иконки Христа Спасителя с Патриаршим благословением.

По завершении встречи состоялся показ для сотрудников ведомства фильма «Дело пастыря», приуроченного к 15-й годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

