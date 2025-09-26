Братия Псково-Печерского монастыря будет осуществлять особое духовное попечение над всеми посетителями центра — ветеранами и членами их семей…

В Печорах открылся первый в России Паломнический центр для ветеранов СВО

26 сентября 2025 года на базе Паломнического Центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в рамках сотрудничества Псковской епархии и благотворительного фонда «Христианское милосердие» состоялось открытие первого в России Паломнического Центра для ветеранов специальной военной операции и членов их семей, сообщает официальный сайт Псковской епархии.

В этот день митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин освящения указанного центра. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией в священном сане, руководитель Отдела по больничному служению иерей Евгений Ковалев, духовник Сестричества милосердия храма святителя Луки Крымского при Псковской городской больнице протоиерей Василий Лупаков. Песнопения чина освящения исполнил мужской хор под управлением Гавриила Андреева.

За богослужением молились митрополит Симферопольский и Крымский Тихон; заместительница министра обороны России и председательница фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева; первая заместительница губернатора Псковской области Вера Емельянова; глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев; руководительница филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева; генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)» Денис Василенко с сотрудниками; делегация благотворительного фонда «Христианское милосердие»; глава ГТРК «Псков» Наталья Юрченко; ветераны специальной военной операции из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Мурманской и Псковской областей — участники первого заезда реабилитационного центра.

По окончании чина освящения митрополит Матфей поблагодарил за совместную молитву всех собравшихся и рассказал о целях открывающегося центра:

«Сегодня знаменательный день в Псковской митрополии — в Псково-Печерском монастыре в стенах Паломнического Центра открывает свою работу Паломнический Центр для ветеранов Специальной военной операции и членов их семей.

Русская земля всегда была богата защитниками Отечества и своими героями. Но приходит время, когда нужно силы восстанавливать и накапливать. Утрата сил происходит не только физических, но и духовных, прежде всего, когда человек с оружием в руках отстаивает суверенитет своей страны. Центр который сегодня открывается — необходим, и будет способствовать укреплению именно сил духовных, восстановление которых столь необходимо. И те жизненные силы, которые необходимы человеку уже в мирное время для созидания, он будет восстанавливать именно здесь. Благодаря фонду «Традиция», средствами и силами которого был построен данный Центр, и благодаря усилиям Высокопреосвященнейшего владыки Тихона мы имеем сегодня такую возможность здесь собраться.

Первый набор ребят уже состоялся. Святыни, которыми наполнен монастырь, 550-летняя монашеская традиция и непрекращающаяся Литургия Божественная помогут человеку, находящемуся в Центре, обрести так необходимую связь с Богом, обрести те духовные силы, которые необходимы для покаяния и восстановления утраченных сил. Здесь, мы надеемся, ребята обретут и духовных друзей, и будущих духовных наставников, в общении со священнослужителями и монашествующими. Посещая древние святыни Псковской земли, они познакомятся с богатейшей историей нашего края, нашей епархии, которая действительно неразрывно связана с защитой Отечества. Многие из наших воинов и благоверных князей, которые защищали землю, прославлены во святых. И традиции святых Александра Невского, Довмонта-Тимофея, Всеволода-Гавриила продолжаются и ныне.

Поэтому сегодня мы благодарим всех, кто потрудился, и благодарим Бога, Который дал нам такую возможность здесь в древней обители совершать это великое дело — служение ближним. Спаси Господи!"

Также всех участников чина поприветствовали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Затем состоялась церемония подписания документов по передаче здания Паломнического Центра в ведение Псково-Печерского монастыря.

Также, гости Центра ознакомились с его инфраструктурой и пообщались с участниками первого заезда.

Центр предназначен для психологической и социокультурной реабилитации участников СВО и членов их семей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, их оздоровления и отдыха, и рассчитан на 38 человек при единовременном размещении.

Установленное в медицинских кабинетах специализированное оборудование позволит корректировать психоэмоциональное состояние людей, снизить посттравматические стрессовые расстройства. Спортзал и площадка на открытом воздухе адаптированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Кроме того, в центре созданы возможности для обучения игре на музыкальных инструментах и организована творческая мастерская.

Особое внимание в центре будет уделяться духовной поддержке ветеранов, так как его деятельность будет вестись по благословению и при участии Русской Православной Церкви. Окормление ветеранов, проходящих реабилитацию на базе учреждения, планируется осуществлять силами братии Псково-Печерской обители. Кроме того, бывшие военнослужащие будут посещать богослужения, привлекаться к выполнению послушаний в обители и участвовать в паломнических поездках.

