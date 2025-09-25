В октябре Иерусалимский Патриарх Феофил рукоположит нового игумена в епископы, после чего его главной заботой станет восстановление нормальной монашеской жизни на Синае…

Вновь избранный настоятель монастыря Святой Екатерины на горе Синай игумен Симеон принёс публичные извинения за скандал, вызванный недавними потрясениями в древнем православном монастыре, и пообещал восстановить нормальную жизнь обители, воссоединив монашескую общину, сообщает портал Orthochristian.com.

Отец Симеон отметил в интервью греческой газете Vima Orthodoxias, что его главная задача — «восстановление нормального порядка в монастыре и братстве, долгожданное воссоединение, нормализация, которая уже произошла после единогласного избрания».

«От всего сердца прошу публичного прощения, если мы намеренно или ненамеренно оскорбили общественное мнение и церковную общину», — сказал отец Симеон в опубликованном в минувшее воскресенье интервью.

Новый настоятель сослался на святого Иоанна Лествичника, в духовном труде которого религиозная жизнь сравнивается с «лестницей от земли к Небесам, где ждёт Христос». Он отметил, что в этой аллегории «одни поднимаются беспрепятственно, в то время как другие, пронзённые стрелами, падают, и чем выше ступень, на которой они находятся, тем сильнее падение». Это, по его словам, показывает, что «Православная Церковь знает о трудностях и борьбе людей» и что «те, кто стремится к святости, не являются непогрешимыми».

Игумен Симеон сообщил, что в октябре он будет рукоположен во епископы Иерусалимским Патриархом Феофилом, после чего уже непосредственно будет заниматься благоустроением монастырской жизни.

Отвечая на вопросы о развитии туризма в районе горы Синай, отец Симеон признал, что с тех пор, как он впервые приехал в монастырь в 1980-х годах, ситуация кардинально изменилась. «Мы все обеспокоены, но надеемся на лучшее в обоих государствах», — сказал он, имея в виду Египет и Грецию.

Русская линия