Русская линия
Сводка новостей от 25 сентября 2025

Новоизбранный игумен Синайского монастыря отец Симеон попросил у всех прошение за скандал, вызванный недавними нестроениями в обители
В октябре Иерусалимский Патриарх Феофил рукоположит нового игумена в епископы, после чего его главной заботой станет восстановление нормальной монашеской жизни на Синае…

Архимандрит Симеон (Пападопулос)Вновь избранный настоятель монастыря Святой Екатерины на горе Синай игумен Симеон принёс публичные извинения за скандал, вызванный недавними потрясениями в древнем православном монастыре, и пообещал восстановить нормальную жизнь обители, воссоединив монашескую общину, сообщает портал Orthochristian.com.

Отец Симеон отметил в интервью греческой газете Vima Orthodoxias, что его главная задача — «восстановление нормального порядка в монастыре и братстве, долгожданное воссоединение, нормализация, которая уже произошла после единогласного избрания».

«От всего сердца прошу публичного прощения, если мы намеренно или ненамеренно оскорбили общественное мнение и церковную общину», — сказал отец Симеон в опубликованном в минувшее воскресенье интервью.

Новый настоятель сослался на святого Иоанна Лествичника, в духовном труде которого религиозная жизнь сравнивается с «лестницей от земли к Небесам, где ждёт Христос». Он отметил, что в этой аллегории «одни поднимаются беспрепятственно, в то время как другие, пронзённые стрелами, падают, и чем выше ступень, на которой они находятся, тем сильнее падение». Это, по его словам, показывает, что «Православная Церковь знает о трудностях и борьбе людей» и что «те, кто стремится к святости, не являются непогрешимыми».

Игумен Симеон сообщил, что в октябре он будет рукоположен во епископы Иерусалимским Патриархом Феофилом, после чего уже непосредственно будет заниматься благоустроением монастырской жизни.

Отвечая на вопросы о развитии туризма в районе горы Синай, отец Симеон признал, что с тех пор, как он впервые приехал в монастырь в 1980-х годах, ситуация кардинально изменилась. «Мы все обеспокоены, но надеемся на лучшее в обоих государствах», — сказал он, имея в виду Египет и Грецию.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Священник Федор Лукьянов: Помощь от государства не должна быть привязана к доходу семьи и увеличиваться с увеличением количества детей
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства выразил скепсис по поводу новой «семейной выплаты», привязанной к «критерию нуждаемости»...

Протоиерей Сергий Холодков рассказал, как происходит насильственная мобилизация священников УПЦ
Депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук опубликовал послание одного из насильно мобилизованных священнослужителей...

Сергей Бортник: Самопровозглашенная автокефалия УПЦ в мировом Православии будет однозначно воспринята, как раскол
Профессор Киевской Духовной семинарии и академии призвал украинского священноначалие не идти на поводу у украинских властей, требующих полного разрыва с Русской Православной Церковью...

Новоизбранный игумен Синайского монастыря отец Симеон попросил у всех прошение за скандал, вызванный недавними нестроениями в обители
В октябре Иерусалимский Патриарх Феофил рукоположит нового игумена в епископы, после чего его главной заботой станет восстановление нормальной монашеской жизни на Синае...

О положении дел в Болгарской Православной Церкви
Проигравший Патриаршие выборы митрополит Пловдивский Николай продолжает составлять оппозицию избранному Болгарскому Патриарху Даниилу...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя Отечественной войны 1812 года П.И.Багратиона...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика