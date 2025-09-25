Депутат Верховной Рады Украины Артём Дмитрук в своём Телеграм-канале сообщил, что получил известие от одного из пяти насильно мобилизованных священников Украинской Православной Церкви протоиерея Сергия Холодкова, рассказ которого заставляет ужаснуться происходящему на Украине произволу.

«Отец Сергий Холодков, страдающий астмой, в своём обращении рассказал, как в подвале ТЦК его оставили умирать во время приступа, как в таком же подвале проходила врачебная комиссия, а также о том, как священникам угрожали и издевались над ними из-за принадлежности к УПЦ», — отметил депутат.

Далее он привёл текст послания батюшки целиком:

«Мир вам и Божия благодать! Обращаюсь к Вам, с искренней просьбой о молитвенной поддержке в трудных обстоятельствах, которые постигли не только меня, но и других священнослужителей Украинской Православной Церкви.

Мы, клирики УПЦ, были мобилизованы в ряды Вооружённых Сил Украины с явными нарушениями действующего законодательства и пренебрежением норм канонического права.

Несмотря на то, что мы не принимали воинской присяги, нас зачислили в состав Вооружённых Сил Украины, и теперь мы относимся к числу православных воинов, несущих своё крестное служение в новых для нас условиях.

Прошу ваших молитв о здравии и укреплении следующих священнослужителей: протоиерея Сергия, протоиерея Александра, иерея Александра, протоиерея Дмитрия, иерея Ростислава.

Все мы служим в разных подразделениях, однако имеем возможность пересекаться и поддерживать друг друга в вере.

Ситуация, в которой мы оказались, полна испытаний. Хотя открытых притеснений не было, нам приходилось сталкиваться с насмешками и дискриминацией из-за принадлежности к Украинской Православной Церкви.

На нас оказывалось психологическое давление с целью принуждения к принятию присяги; в случае отказа следовали угрозы.

Так как УПЦ не имеет квот на капелланское служение, нам предлагали перейти в ПЦУ как единственную возможность продолжить пастырское попечение.

Прохождение военно-врачебной комиссии, если можно её таковой назвать, прошло с нарушениями процедуры. Так в моём случае, несмотря на наличие серьёзных диагнозов (в том числе бронхиальной астмы), комиссия длилась всего 7 минут и проходила в душных подвальных помещениях, где я фактически находился в условиях изоляции.

Особо хочу отметить работу Бердянского ТЦК в г. Запорожье. В подвале у меня случился приступ астмы, но сотрудники ТЦК не оказали никакой помощи. Лишь благодаря вмешательству родственников и адвоката была вызвана скорая помощь, благодаря чему приступ прошёл. После этого меня под конвоем доставили на распределение, а затем насильственно отправили на учебный полигон, после чего был отправлен в другую часть. Здесь я и другие отказники выполняем хозяйственные работы. Одновременно налаживаем общение с окружающими нас людьми. Продолжаем, по возможности, исполнять свои пастырские обязанности: исповедуем людей, крестим, но без Миропомазания.

В настоящее время готовлюсь к стационарному лечению в военном госпитале. Однако тяжёлые случаи продолжаются: людей без их согласия забираются боевыми бригадами и отправляются на линию фронта.

Ещё раз прошу сугубых молитв и распространения моего обращения в социальных пабликах, чтобы голос Правды не был заглушен или скрыт беззакониками века сего!"

