Профессор Киевской Духовной семинарии и академии, сотрудник Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви Сергей Бортник предостерёг священноначалие от самопровозглашения автокефального статуса. По мнению учёного, в мировом Православии такой шаг будет однозначно воспринят, как раскол. Об этом он заявил в эфире Ютуб-канала «Виче», передаёт портал Raskolam.net.

«Административно мы не подотчётны Русской Православной Церкви, у нас нет никаких переписок, к примеру, с Патриархом Кириллом. Но канонично, — в чём я солидарен с руководством УПЦ, — мы не в состоянии изменить свой канонический статус. То есть то, что требует от нас ГЭСС и в частности господин Еленский, — провозгласить автокефалию, — это будет означать раскол, который не признают другие Поместные Церкви», — отметил профессор.

По его словам, «для того, чтобы изменить канонический статус УПЦ, необходимо, в частности, собрание Предстоятелей Поместных Православных Церквей или такой Собор, который проходил на Крите». «То есть, должны быть определённые действия на общеправославном уровне. Поэтому государство требует больше, чем УПЦ может сделать», — отметил Сергей Бортник.

Русская линия